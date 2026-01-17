Roy Keane dispara contra Harry Maguire después de la decisión de Michael Carrick en Man United

Harry Maguire y Michael Carrick sintieron la ira de Roy Keane en Sky Sports antes del derbi de Manchester por los comentarios que hicieron antes del inicio del partido en Old Trafford

Roy Keane no se tomó prisioneros en Sky Sports antes del derbi de Manchester (Imagen: )

Roy Keane se ofendió con Harry Maguire y Michael Carrick por aprovechar los aspectos positivos del Manchester United antes del derbi de Manchester.

Los comentarios surgieron en respuesta a que el presentador de Sky Sports, Dave Jones, leyera las notas del programa de Carrick durante su informe. Dijo: “Michael Carrick habló con la multitud del United cuando llegaron.

«Dice que ha sido una semana fantástica. El ambiente en el campo de entrenamiento es muy positivo, los jugadores han hecho un gran esfuerzo y ha habido un gran ambiente entre el personal».

Jones luego le preguntó a Keane: «Es bueno escuchar eso, ¿no es así, Roy?». En respuesta, respondió con la pregunta retórica: “Bueno, ¿qué esperas que digan?

«Escucho a Harry Maguire allí y digo que hay un buen ambiente, hay energía. Eso, por supuesto, sucederá cuando llegue el nuevo entrenador.

«Hemos estado escuchando eso durante los últimos 50, 60, 70 años. Llega un nuevo gerente y dice: ‘Todos son resilientes, la capacitación ha aumentado y todos están de buen humor’.

«Bueno, fantástico, porque ¿sabes lo que vienes a hacer aquí? Lo que vienes a hacer aquí en el Man United. Tuve discusiones con mucha gente en el United; lo hice, lo creas o no.

«Hay que recordarle a la gente, y pienso también en Harry Maguire, que estás aquí para ganar. Estás aquí para ganar; fin de la historia.

«La idea de que todos somos mejores amigos entre nosotros y que hay energía. No es de extrañar que Harry hablara bien de él; pensó: ‘Si hablo bien, tal vez vuelva al equipo’.

«Eso parece estar sucediendo allí. Veremos qué hace Harry cuando comience el juego».

Cuando Gary Neville le preguntó si Maguire regresará a la alineación titular, Carrick dijo: «La experiencia es importante en ciertos momentos. No es la solución, pero es bueno tenerlo de regreso».

Keane también criticó al cuerpo técnico que trabajó con Carrick en el club. Dijo: “Estoy más preocupado por el nombramiento y el personal que ha llegado. Sería lo mismo con la mayoría de la gente a estas alturas de la temporada.

«Viendo el grupo de jugadores que tienen, se convierte en una gran pregunta. Miren a Michael Carrick: su trabajo en Middlesbrough era conseguir un ascenso, pero no lo hizo, por lo que se podría decir que fracasó allí. Pero eso no significa que sea un mal entrenador; ese fue un trabajo difícil».

«Es fantástico para él, pero miro al personal que ha contratado y nos sentamos aquí todas las semanas y hablamos de que Man United es el mejor de los mejores. Por el momento no veo eso, ni siquiera con el nombramiento y el personal, pero eso no significa que no puedan obtener resultados».

«Es una gran oportunidad para él y su personal, pero por supuesto que estoy preocupado, pero eso es lo que dije sobre el entrenador anterior».