Roy Keane describe el ‘escenario soñado’ de Michael Carrick y el objetivo ‘realista’ del Man United

Michael Carrick supervisó la gran victoria del Manchester United por 2-0 sobre su vecino Man City, y Roy Keane reveló cuáles deberían ser sus objetivos finales esta temporada.

Michael Carrick ha recibido un claro mensaje del Manchester United por parte de Roy Keane. (Imagen: (Martin Rickett/PA Wire))

Roy Keane ha realizado una evaluación exhaustiva del Manchester United después de su victoria por 2-0 sobre el Manchester City en Old Trafford. A pesar de la sorprendente victoria, el excentrocampista del club ha insistido en que nadie se dejará llevar por el escenario soñado de Michael Carrick para su primer partido.

Hablando en el estudio Sky Sports, basándose en cómo triunfó el United, Keane dijo: «Si miras las carreras y el momento de muchos entrenadores, Carrick ha llegado. Y es el escenario soñado para él, todos están disponibles, tienes al Manchester City en casa que aún no ha estado allí… han estado un poco fuera de lugar».

«Estás en casa, tienes jugadores disponibles, podrías haber expulsado a un hombre. En el momento oportuno, un poco de suerte, hicieron lo mejor que pudieron. No les quites nada y estoy feliz de darles el crédito que corresponde, estuvieron fantásticos hoy; pero todos simplemente se calman. Soy yo quien dice eso».

United subió al cuarto lugar después de su victoria, pero es probable que baje una vez que los equipos que lo rodean hayan jugado. Sin embargo, dado que algunos de ellos no logran generar consistencia, el United podría clasificarse para la Liga de Campeones de la próxima temporada, especialmente si no hay partidos en otras competiciones.

Keane también habló en detalle sobre cuáles deberían ser las ambiciones del United y dónde está el futuro de Carrick, independientemente de dónde acaben. Y empezó: «¿Cuál es su objetivo? ¿Terminar cuarto? Por supuesto, llegaría quinto a Europa, pero el cuarto puesto es realista».

«Y estás sentado aquí pensando: ‘Eso es lo que debería pensar el Manchester United’. No deberíamos rascarnos la cabeza y decir: ‘¿Puede el United terminar cuarto?’? Las últimas dos semanas, cuando jugábamos partidos y estábamos decepcionados con el United, decíamos: ‘El cuarto lugar es un objetivo realista’.

«Durante los últimos meses hemos dicho que, debido a la forma en que se ve la liga en este momento, existe la posibilidad de que el United termine cuarto. No estamos hablando de milagros aquí.

«Si termina cuarto y no consigue el trabajo, Carrick todavía tendrá que buscar trabajo en algún lugar porque la gente dirá: ‘Mira la forma en que se comportó, ha estado genial, ha estado genial y sus jugadores han sido positivos’. La mayoría de las personas que hubieran aceptado el trabajo hoy habrían jugado así».

Bryan Mbeumo fue uno de los jugadores destacados del Manchester United en el derbi. (Imagen: Visionhaus/Getty Images)

El United ha lucido excelente en pequeños períodos esta temporada, con pérdidas de puntos en casa ante Wolves, West Ham United, Everton y Bournemouth influyendo en su mala racha.

Keane estuvo presente para dar su predicción y expectativas para el United. Añadió: “Bueno, durante los últimos meses pensé que les faltaba algo.

“Pero cuando los ves actuando así y todos están disponibles, y debido a la forma en que va la liga este año, muchos equipos son inconsistentes, tal vez con la excepción de Villa.

«Por supuesto que el Arsenal y, bueno, el City también tienen eso; crees que hay una posibilidad realista, pero hay cinco o seis equipos que pensarán eso».

«Si el equipo puede jugar con esa calidad y energía semana tras semana -y esa es, por supuesto, la clave- entonces, por supuesto, tienen una oportunidad».