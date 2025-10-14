Roy Keane da una respuesta honesta del Man United a la afirmación de ‘inconsistencia’ de Marcus Rashford

Marcus Rashford ha estado en buena forma desde que llegó al Barcelona cedido por el Manchester United este verano y ahora buscará impresionar a Thomas Tuchel con Inglaterra.

Marcus Rashford ha disfrutado de una mejora en su forma desde que llegó al Barcelona. (Imagen: Clive Mason/Getty Images)

Roy Keane ha cuestionado las excusas de por qué Marcus Rashford ha tenido problemas en el Manchester United en las últimas temporadas.

Rashford se mudó cedido al FC Barcelona en julio después de que el entrenador Ruben Amorim lo considerara excedente de los requisitos. Los gigantes catalanes tienen la opción de hacer permanente su transferencia por £30 millones en 2026.

Tras las destacadas actuaciones del jugador de 27 años desde el parón internacional de septiembre, el Barcelona busca hacerse con el delantero inglés, pero espera un acuerdo barato por valor de alrededor de £26 millones. Al graduado de la Academia de los Rojos le quedan tres años de su contrato actual en Old Trafford, que firmó en julio de 2023 después de anotar 30 goles, la mejor marca de su carrera, con el United en la temporada 2022/2023.

Y cuando se le preguntó en ITV Sport si el ambiente en el United no ayudó a Rashford, Keane dijo: «Bueno, no ayuda, pero si miras hacia el final del tiempo de Marcus en el United, claramente hubo problemas. Tuvo uno o dos problemas fuera del campo».

«Creo que llegó tarde a una o dos reuniones, en una noche de fiesta en Belfast o lo que sea, por lo que era parte del problema con el medio ambiente, especialmente como uno de los jugadores más experimentados del United. Debería haber establecido el estándar y mostrarle a la gente nueva del club lo que es ser un jugador del United, pero creo que eso está bien documentado».

Lo que tenemos que considerar con Marcus es que ahora tiene este tipo de oportunidad con Inglaterra y se lo merece. Y de su talento no hay duda. Obviamente es fantástico.

“Obviamente sus estadísticas necesitan mejorar si quiere pasar al siguiente nivel, como acaba de decir Thomas Tuchel allí, en términos de goles y asistencias, pero tiene el talento.

«Pero la otra cosa que creo que habría frustrado a los aficionados, no sólo quizás a Inglaterra, sino más bien al United, fue su lenguaje corporal o no dar marcha atrás o no presionar bien. Esas son las cosas que necesita limpiar y si lo hace, entonces no hay razón por la que no pueda seguir adelante y convertirse en un jugador de clase mundial».

