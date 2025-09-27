Rory McIlroy sopla al equipo de la Copa Ryder si sigue aumentando el poder enorme

Rory McIlroy es uno de los golfistas más altos de todos los tiempos y ha surgido su red de agua y agua

Mientras los equipos europeos y estadounidenses se están preparando para la Ryder Cup 2025, la riqueza de un hombre supera el resto. A pesar de la estrella del equipo de EE. UU., Scottie Scheffler, que ocupa el lugar número 1 del mundo, es Rory McIlroy quien supera la tabla de clasificación en términos de ingresos profesionales.

McIlroy tuvo un año sorprendente y finalmente terminó su largo esfuerzo para completar un Grand Slam de su carrera. Su victoria con los Masters, logrado después de una jugada contra Justin Rose, llegó más de una década después de haber protegido su primer triunfo abierto para agregar a sus títulos de USPGA USPGA.

Las cifras oficiales de PGA revelan que McIlroy es uno de los dos jugadores con más de US $ 100 millones (£ 74.2 millones) en ingresos de toda la vida, con solo Tiger Woods. Su total de $ 107,981,766 le coloca más de $ 8 millones para Scheffler, quien es el tercero en la lista.

Solo en 2025, McIlroy tomó casi $ 17 millones en premios. Esto incluye tres sumas separadas de siete dígitos, el más alto, de los cuales $ 4.5 millones, fue otorgado por su victoria sobre el campeonato de jugadores en marzo.

El Irlandés del Norte también se ha beneficiado de innumerables acuerdos patrocinadores para aumentar sus ingresos de los resultados en el curso, incluidos los contratos de aprobación con Nike y Omega. Según la lista rica más reciente de Sunday Times, es la persona rica en el siglo XIX en el Reino Unido menor de 40 años, con un valor neto estimado de £ 260 millones.

Los activos de Scheffler de $ 110 millones (£ 81 millones), según lo informado por Golf365, se han más que triplicado por esta cifra. Ni siquiera está lejos de la capacidad combinada de todo el equipo estadounidense, estimado en poco más de £ 305 millones.

McIlroy no es el único miembro del equipo europeo que gana sus homólogos estadounidenses. Según la lista 2024 de Forbes de los atletas mejor pagados del mundo, Jon Rahm también se llevó una suma de nueve dígitos a casa, con una parte considerable de su explotación de golf LIV.

Otros jugadores de alto perfil han rechazado la oportunidad de convertirse en miembro de la liga de escape, incluido Justin Rose, el jugador más grande del equipo europeo. En mayo, Rose habló con el Telegraph en mayo con sus ambiciones para un mayor éxito como factor clave en su decisión.

«Ese fue un factor principal y, oye, casi se pagó», dijo Rose. «He terminado con el segundo lugar en las últimas dos mayores e incluso habría jugado si hubiera cambiado? ¿Quién sabe? No me arrepiento».

Otras estrellas europeas no tienen poder en los siete dígitos bajos. Entre ellos está Rasmus Hojgaard, el único recién llegado al equipo europeo, que se convirtió en el jugador más joven este siglo el año pasado en ganar una quinta victoria sobre la gira europea.

La participación de McIlroy en la Ryder Cup de este año se produce después de haber admitido que se siente cómodo en los «Nine Back» de su carrera. «¡Sí, absolutamente, seis de vuelta!» Explicó.

«Me preguntaron sobre esto de los jugadores, incluso antes de ganar a los jugadores y dije lo mismo.

«No quiero estar aquí a la edad de 50 años. Apareceré y tocaré las mayores y pasaré un buen rato, pero ya sabes, cuando termine, estoy listo, cuando eso es. Eso ciertamente no es en este momento, pero ciertamente estoy más cerca de ese punto ahora que estaba en 2007 cuando me convertí en profesional».