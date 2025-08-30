Roma Boss habla sobre interés en el Jadon Sancho de Man United antes de la fecha límite de transferencia

Jadon Sancho sigue siendo un jugador del Manchester United con solo tres días para el final, la ventana de transferencia se cierra.

Roma está interesado en Jadon Sancho

El gerente de Roma, Gian Piero Gasperini, admitió que una reubicación para Jadon Sancho es «una posibilidad» para la fecha límite de transferencia del lunes.

Sancho continúa siendo un jugador unido con tres días para el final hasta que la ventana de transferencia esté cerrada, con fuentes de clubes admitidas que hay trabajo para descargar al joven de 25 años. Después de gastar en préstamo la temporada pasada en Chelsea, a Sancho se le negó un traslado permanente a Stamford Bridge después de que el club de Londres decidió pagar una multa de £ 5 millones para no firmarlo.

Los hombres informaron en junio que Sancho estaba dispuesto a conformarse con un traslado a Italia, con Napoli, una de las partes relacionadas con el joven de 25 años.

Como Roma ha surgido desde entonces como uno de los favoritos para firmar a Sancho, pero con el día de la fecha límite en el horizonte sigue siendo un jugador unido.

Cuando se le preguntó sobre el interés de Roma en Sancho, el entrenador en jefe Gasperini dijo a los periodistas (a través de Sky Italia): «¡Si tienes la canción, llámalo! Has escrito sobre todo y más. No sé cuáles son los márgenes, y nunca debes rogar a nadie.

«Ciertamente es una posibilidad, pero también es una gran oportunidad para ellos. Si crees que de esa manera, será una ventaja para todos, de lo contrario no. Si él lo entiende, será lógico, de lo contrario se quedará donde está».

Sancho se mudó a Old Trafford desde Dortmund en un acuerdo de £ 72.9 millones en 2021. Su última actuación para United llegó hace más de un año cuando vino del banco en la derrota de la comunidad de escudo contra Manchester City y se perdió un castigo en el tiroteo.

United espera que al menos tres jugadores se vayan antes de que se cierre la ventana de transferencia. Se ha acordado una tarifa de £ 40 millones con Chelsea para Alejandro Garnacho, mientras que el préstamo va a Antonio a Real Betis y Rasmus Hojlund a Napoli está en una etapa avanzada.

