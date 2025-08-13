La transferencia de Manchester City fue la última vez que Jack Grealisk había completado su mudanza a Everton.

A la ciudad le gustaría más de £ 50 millones para Savinho

Manchester City está listo para un final ocupado de la ventana de transferencia, mientras que Pep Guardiola intenta cortar a su equipo.

Los Blues firmaron a Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki, Tijjani Reijnders y James Trafford este verano para tomar sus gastos de 2025 después de £ 300 millones.

Eso dejó a la ciudad para descargar a los jugadores antes de que la ventana se cierre el 1 de septiembre. Jack Grealishe completó su partida el martes por la noche cuando selló un movimiento de préstamos de cruce a Everton.

Grealisk se ha ido a su contrato de Etihad durante dos años más, pero ha caído en el orden jerárquico de la ciudad y un traslado a Merseyside puede ser ganador para ambos clubes y el propio jugador como el jugador de 29 años cuando el jugador de 29 años intenta restaurar su carrera.

Grealishe será seguido desde la puerta inicial por James McAtee, donde Nottingham Forest cierra un acuerdo para el centrocampista.

McAtee ha acordado las condiciones personales con Nottingham Forest, donde el club negocia una tarifa con la ciudad. Están sucediendo conversaciones, pero existe la confianza de que un acuerdo puede cerrarse para el centrocampista de 22 años.

Si generalmente se esperaban esos dos resultados, la noticia fue esta semana que Tottenham se esfuerza por un acuerdo para Savinho, una sorpresa.

City ha mantenido conversaciones con los Spurs, pero no quiere que Savinho se vaya, después de que lo firmó la temporada pasada del compañero del grupo Sadswoetball Troyes por un primer acuerdo en un acuerdo que podría aumentar a £ 33 millones.

A pesar de la reticencia de la ciudad a vender, Guardiola no quiere mantener a los jugadores desafortunados y generalmente ha hablado más sobre el equipo que necesita ser talado. Si Savinho quiere insistir en un movimiento, el club no se interpone en el camino.

Sin embargo, requerirán una tarifa considerable para un jugador que todavía tiene un gran potencial y fue una de las estrellas de La Liga hace dos años. Se necesitan más de £ 50 millones antes de que la ciudad haya considerado un acuerdo con rastros u otros clubes interesados.

Una salida para Savinho podría pedirle a City que regrese al mercado para buscar un reemplazo de Rodrygo y Xavi Simons del Real Madrid en RB Leipzig entre los que están vinculados. Parece que no hay nada en los informes de que Simons se vincule con un cambio, mientras que Rodrygo ha visto una perspectiva seductora de cómo ha sido una espina en su equipo de la Liga de Campeones a más de una vez en las salchichas épicas entre los dos clubes

Tan emocionante como Rodrygo para City, los dejaría en la misma posición que ahora: tener que vender a otro jugador del primer equipo para su equipo de la Liga de Campeones.

La UEFA permite que solo se registren solo 17 jugadores no homos e incluso las probables anormalidades de Stefan Ortega (permanente), Sverre Nypan y Claudio Echeverri (ambos préstamos) tienen la blues de la ciudad que tiene un reemplazo para el número mágico.