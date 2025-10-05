Rodri primeras palabras sobre la lesión de la ciudad como un horario aparece: ‘se sentía un poco’

La estrella de Manchester City, Rodri, habló con los periodistas en Brentford después de haber alcanzado la victoria por 1-0 en la Premier League después de solo 20 minutos

Rodri fue forzado en la primera mitad de Manchester City con Brentford

Rodri tiene la esperanza de que no se pierda un partido en Manchester City después de haber ganado la victoria por 1-0 sobre Brentford. El español tuvo que ser reemplazado en la etapa GTech después de solo 20 minutos, pero temía los temores sobre su último revés.

La lesión gobernará a Rodri de las próximas luminarias de España. Se esperaba que se uniera al equipo nacional, pero ahora se sentará después de haber sentido algo en un isquiotibial.

Sin embargo, Rodri es optimista de que puede aparecer contra Everton en dos semanas después de que sintió que protegió sus isquiotibiales pidiendo ser reemplazado de inmediato.

«Estoy bien», dijo. «Me sentí un poco en los isquiotibiales, pero parece que no es tanto. Lo más importante fue la victoria.

«Estiré un poco la pierna, un poco como en la final del euro. Estiré un poco, pero es parte del proceso.

«No siento que sienta el poder muscular, me siento fresco, pero lo más importante es que no es tan grande.

«Es parte del proceso. Lo bueno de esto es que sales, no dejas que el músculo se estire ahora. Lo bueno es el descanso, por lo que en este sentido será aún mejor recuperarse y con suerte puedo estar en el próximo juego».

Se le preguntó a Pep Guardiola sobre la aptitud de Rodri en su conferencia de prensa antes de la competencia antes del viaje a Londres y dijo que era poco probable que volviera a su mejor momento para la Copa del Mundo, pero no tenía dudas de que vendría allí.

«Rodri es un jugador excelente, todos saben, tal vez tuvo problemas para comprender que no son unos seis meses o 12, la Copa Mundial será la mejor Rodri y la próxima temporada será la mejor Rodri, este año es cómo puede lidiar con ella», dijo el jefe de la ciudad.

«Se ha ido por un año. El cuerpo cambia, el ritmo cambia, es cuestión de tiempo cuando está sano, volverá».

