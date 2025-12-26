Rodri, Doku, Bobb: noticias sobre lesiones del Manchester City y fechas de regreso antes del Nottingham Forest

El Manchester City vuelve a la acción el sábado durante el inicio temprano de la Premier League cuando visita al Nottingham Forest.

Rodri, centrocampista del Manchester City, podría esperar un regreso pronto al equipo (Imagen: Rob Newell – CameraSport vía Getty Images)

Dado que el Manchester City inusualmente no juega en el Boxing Day, los Blues regresarán a la acción de la Premier League el sábado cuando visiten Nottingham Forest. El equipo de Pep Guardiola está en una buena posición de cara a 2026, habiendo ganado siete seguidos antes de Navidad.

Sin embargo, quedan grandes pruebas por delante, incluido un enero brutal en el que el City luchará en los cuatro frentes. Los Blues también tendrán que afrontar este período a medida que comienza a tomar forma una crisis de minilesiones. A Guardiola ya le faltan Omar Marmoush y Rayan Ait-Nouri por su participación en la Copa Africana de Naciones (AFCON).

Además, el técnico del City podría quedarse sin otros cinco jugadores de cara al nuevo año. Entonces, con esto en mente, HOMBRE Deportes Repasó la lista actual de lesionados de los Blues antes del viaje a Forest.

Rodri

Lesión: Tendón de la corva

Los fanáticos del City habrán tenido la esperanza de volver a ver a Rodri en un equipo de la jornada antes de finales de 2025. Pero a medida que el año se acerca a su fin, parece cada vez más improbable que esto suceda.

Guardiola también ha insistido en la necesidad de ser prudentes en el regreso de Rodri al fútbol competitivo. El administrador de la ciudad dijo recientemente: «Tenemos cinco días hasta que Nottingham [Forest]Sunderland. Nottingham, Sunderland, tal vez algunos regresen”.

Posible fecha de regreso: 1 de enero contra Sunderland

Jeremy Doku

Lesión: Muscular

El belga sufrió una lesión durante el triunfo ante el Real Madrid y Guardiola ha afirmado que es probable que regrese al equipo a partir de Año Nuevo.

Posible fecha de regreso: 1 de enero contra Sunderland

Óscar Bobb

Lesión: Tendón de la corva

Al igual que Rodri, Bobb también sufre una lesión en el tendón de la corva. El noruego sintió el suyo durante los primeros 20 minutos de la victoria de la Copa Carabao sobre el Brentford.

Bobb habrá sido examinado por el personal médico de la ciudad y lo más probable es que su regreso se produzca a finales del próximo mes.

Posible fecha de regreso: enero 2026

Juan Piedras

Lesión: Hermético

Stones es la principal esperanza en cuanto al regreso del City el sábado. Antes de la victoria del Crystal Palace, Kolo Touré confiaba en que los Stones no estarían fuera por mucho tiempo.

Guardiola afirma que algunos jugadores podrían regresar contra Forest, pero Stones parece estar en la mejor posición para hacerlo.

Posible fecha de regreso: 27 de diciembre vs Nottingham Forest

Mateo Kovacic

Lesión: Soltero

Kovacic sigue siendo el único ausente de larga duración de la plantilla del City. Guardiola se mostró pesimista sobre su fecha de regreso en noviembre y afirmó que lo más probable es que sea en las etapas finales de la temporada cuando regrese el ex jugador del Chelsea.

Posible fecha de regreso: febrero 2026