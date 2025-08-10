Rodri Cover, Cherki, Wolves Spot – Cosas observadas por Man City Friendly Win en Palermo

Manchester City derrotó a Palermo 2-0 en su último apto para la pretemporada y Pep Guardiola tiene mucho que pensar para los lobos

Tijjani Reijnders anotó dos veces

Manchester City son los ganadores inaugurales del Trofeo Anglo-Palermitan y nadie más podrá cantar eso. Dado el tiempo que llevó comenzar este juego, ese es probablemente el mejor.

Cuando comenzó la acción, City se tomó su tiempo para conformarse con su serie B -Ase el nuevo entrenador Filippo Inzaghi dio la bienvenida en su Majestic Stadium por primera vez. Erling Haaland abrió el puntaje con un final de aliento a la derecha después de que Rico Lewis lo alimentó.

Pep Guardiola hizo 10 cambios durante el resto y Tijjani Reijnders anotó dos veces para darle a los Blues una victoria cómoda. Aquí se han observado algunas de las cosas en una noche chisporroteante en el Renzo Barbera Stadio.

Rodri -lid

Comencemos con el espectáculo más grande de la ciudad: ¿cómo es la portada de Rodri de City? En Sicilia tomó la forma de Nico González con ayuda de Nico O’Reilly.

¿Es Double Nico la respuesta? Ambos tendrán que jugar mejor si este es el caso.

O’Reilly fue el culpable más importante, con demasiada frecuencia desperdiciando en la pelota para perseguir a la ciudad su cola. González fue mejor, pero no hasta el punto de que habría confianza en él para comenzar allí en Wolves, incluso si él es la mejor opción.

Ilkay Gundogan surgió para desempeñar ese papel en la segunda mitad, uno que no le gusta particularmente, pero siempre se le pide que juegue.

Titular de lobos improbables

Los objetivos y las asistencias faltaban el año pasado en la temporada de la ciudad, donde nadie realmente vino para ofrecer ninguna forma de apoyo a Haaland. Los Blues han tratado de corregir eso en el mercado de transferencias, pero Guardiola también tiene su comienzo actual.

En sus últimos dos partidos amistosos, Rico Lewis tiene un gol y una asistencia y se veía bien al lado de la creación de Haaland para el primer partido. Parece que Lewis se ha ganado un punto de partida en Wolves, una tierra que Matheus Nunes no regresa.

Al final de la temporada pasada, probablemente no habría muchos fanáticos de la ciudad que habrían elegido a Lewis como un comienzo de regreso para el día de apertura, pero actualmente se ve la mejor opción.

Los Reijnders también pueden haber jugado su camino en el equipo, no solo para anotar el segundo y tercer gol después del descanso, sino para más actividades de civilización que le causaron una amenaza que pocos otros hicieron.

Stones está avanzando

Han pasado seis meses desde que John Stones jugó para City por última vez, y esa brecha inevitablemente condujo a preguntas sobre su futuro en el club. No tiene sentido que sea tan bueno como en forma si no puede mantenerse en forma.

Stones está decidido a probar incorrectamente cualquier dama y mostrar el lado y el resbaladizo que busca su juego mientras se convirtió sin esfuerzo en la defensa en un ataque para la ciudad. Se necesitará mucho más de un partido, pero si Stone puede mantenerse en forma, marcaría una gran diferencia para la temporada de la ciudad.

Focus Cherrki

Rayan Cherki solo jugó los primeros 45 minutos, pero se aseguró de que llenara tanto tiempo en el balón como pudo. No todo se soltó para el francés, pero nunca dejó de intentar ser el creador de juego del equipo y romper la defensa de Palermo.

Hubo un buen trabajo con Lewis y Oscar Bobb a la derecha y su único para Lewis jugó un papel en el primer gol. Si bien Phil Foden quiere ponerse en forma para los lobos después de un golpe, se enfrentará a la competencia de Cherki y Reijnders por un lugar.