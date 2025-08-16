Robin van Persie ha dejado en claro dónde se unen la lealtad del hombre unido y el arsenal

El ex delantero del Arsenal y el Manchester United, Robin Van Persie, disfrutó de su tiempo con ambos clubes y abrió su historia antes del enfrentamiento de la Premier League el domingo en Old Trafford

Robin Van Persie está luchando por dividir su fe entre el hombre unido y el arsenal (Imagen: Stuart MacFarlane, Arsenal FC a través de Getty Images)

Robin Van Persie se negó a tomar una fiesta cuando se le pidió que eligiera entre los ex empleadores Manchester United y el Arsenal. El jugador hizo un cambio controvertido de los Emiratos a Old Trafford en 2012 y fue llamado traidor por ciertas sectas de los fieles de los Gunners.

Los viejos equipos de Van Persie chocarán el domingo, mientras que los Red Devils comienzan su campaña de la Premier League del estudiante de segundo año del año pasado. El equipo de Ruben Amorim con gusto mostrará que no son objetivos fáciles después de un decepcionante lugar decepcionante, mientras que los hombres de Mikel Arteta pusieron sus miras en el título después de segundo en cada una de las últimas tres temporadas.

Aunque había usado los suéteres de ambos gigantes ingleses controversialmente, Van Persie se negó a explicar su fidelidad en ambos lados cuando fue interrogado en marzo sobre sus preferencias. En una entrevista con ESPN (a través del espejo) a principios de año, se le preguntó al holandés a quién prefería a los ex compañeros de equipo Wayne Rooney de Thierry Henry.

Su reacción fue simple: «Pase, porque ambos son muy diferentes y muy buenos». Cuando fue impreso para elegir entre los gerentes legendarios Arsene Wener y Sir Alex Ferguson, dio una respuesta similar.

«Absolutamente ambos», vino su respuesta y dio la misma respuesta diplomática cuando se le pidió que eligiera entre los mismos clubes. Su indecisión incluso se extendió a los respectivos rivales de los clubes, Manchester City y Tottenham, donde el ex llamador expresó su frustración antes de evitar por completo una pregunta sobre ellos.

El holandés, que ahora administra Feyenoord, anotó 132 goles en 278 juegos para el Arsenal antes de su controvertido traslado a United, donde aseguró la corona de la Premier League en su temporada de debut. A pesar del furor alrededor de su transferencia, Wenger reveló que Van Persie había expresado su deseo de regresar a North Londs, pero simplemente no era factible.

El holandés fue una revelación a corto plazo en Old Trafford (Imagen: Getty)

Discutió su fianza dijo que Wenger dijo: «En 2012 anunció su intención de no expandir su contrato. Todos los clubes principales fueron a él. Lo vendí al Manchester United.

«Los partidarios estaban enojados conmigo aquí, pero no pudimos igualar la oferta. Logré negociar su partida por £ 24 millones, lo que en ese momento era una gran cantidad para un jugador con un año en su contrato. Solo tenía en mente el interés del club.

«Mi relación con Alex Ferguson y el Manchester United se mejoró, pero cada transferencia es un juego de póker educado en el que intentas no regalar nada. Van Persie tuvo unos fantásticos primeros seis meses en Old Trafford: puso al equipo en el camino correcto para el título de la Premier League y lo hizo aún más difícil para nosotros».

Van Persie resultó ser productivo en Manchester de la misma manera, donde anotó 58 veces en solo 105 juegos. Y a pesar de que pasó la mitad de tanto tiempo en United, ganó tantos grandes trofeos allí como en sus ocho años en el Arsenal.

Van Persie, ahora gerente de Feyenoord, tenía una relación especial con Arsene Wenger (Imagen: TNT Sports)

Es una prueba de la huelga de reclutamiento de Ferguson y la capacidad de saber exactamente qué se estaban perdiendo sus equipos. Sin embargo, cada jugador alcanza un punto en su carrera en el que ya no puede ser cortado en el nivel necesario.

Luego, Wenger presentó los esfuerzos de Van Persie para regresar a la capital mientras continuaba: «Después de tres años de los cuatro por los que dibujó, resultó herido y [Louis] Van Gaal lo vendió al club turco, Fenerbahce. Me llamó porque quería volver, pero era imposible: estaba al final de su carrera e invertimos en jugadores jóvenes. «