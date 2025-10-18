Roberto Mancini podría estar listo para una emotiva reunión con el Manchester City después del ‘contacto’ del club de la Premier League

Es posible que Roberto Mancini haya sido vinculado con el Manchester United recientemente, pero parece que otro club de la Premier League le pisa los talones.

Roberto Mancini podría regresar a la Premier League tras el contacto del Nottingham Forest (Imagen: Fred Lee, Getty Images)

Roberto Mancini ha sido promocionado como un posible sucesor de Ange Postecoglou en Nottingham Forest tras su despido.

Y si acepta un mandato, podría hacer que tenga un emotivo reencuentro con el Manchester City en un futuro próximo. A Postecoglou se le mostró la puerta del Forest el sábado después de una derrota en casa por 3-0 ante el Chelsea.

Su paso por el club duró apenas 39 días en total. A pesar de que recién reemplazó a Nuno Espirito Santo en septiembre, la junta decidió cortar los lazos con él después de no lograr una sola victoria en los ocho juegos que estuvo a cargo.

Como resultado, Mancini se ha convertido en un posible candidato para el puesto caliente del City Ground, mientras que Forest languidece en el puesto 18 de la Premier League, habiendo registrado solo una victoria, dos empates y cinco derrotas. Según The Athletic, Forest ha estado en «contacto» con Mancini sobre su traslado a Trentside.

Y si sale victorioso como sucesor de Postecoglou, podría ser el hombre a cargo del encuentro del club contra el City de Pep Guardiola el 27 de diciembre. El técnico de 60 años está sin trabajo desde que dejó su puesto como entrenador de la selección de Arabia Saudita el año pasado, pero tiene un currículum impresionante.

Mancini ganó la Coppa Italia tanto con la Fiorentina como con la Lazio antes de mudarse al Inter de Milán en 2004. Durante sus cuatro años en San Siro, el italiano ganó tres títulos de la Serie A y cuatro copas nacionales antes de partir al City, informa Nottinghamshire Live.

En el City ganó la Copa FA en la temporada 2010/11, seguida del primer título de la Premier League del club al año siguiente, gracias al inolvidable gol de Sergio Agüero en el último minuto contra el QPR. Mancini, que también ganó la Community Shield ese mismo año, dejó el club en 2013.

Desde entonces ha ocupado cargos en Galatasaray, Zenit San Petersburgo, Italia y Arabia Saudita y tuvo una segunda etapa en el Inter. Ahora se informa que el exdelantero está buscando su próximo puesto directivo.

Informes recientes afirmaron que Mancini estaba dispuesto a hacerse cargo de Old Trafford si Ruben Amorim era despedido por el Manchester United.

Sin embargo, The Telegraph sugiere que es un fuerte candidato para el puesto vacante en Forest. Sin embargo, Mancini no es el único nombre utilizado para la pista.

Actualmente, Sean Dyche es considerado el favorito para reemplazar a Postecoglou en Midlands después de estar sin trabajo desde que dejó el Everton en enero. Otros nombres mencionados incluyen a Marco Silva del Fulham, el ex técnico del Chelsea y del Manchester United, José Mourinho, y Danny Rohl, lo que generó un debate entre los fanáticos del fútbol de todo el país.

