Barcelona: el río Robert Lewandowski estaba listo para unirse a Man United para la última temporada de Sir Alex Ferguson.

Robert Lewandowski estuvo abierto a miembro del Manchester United en 2012. (Imagen: Manu Reino/Defodi Images/Defodi a través de imágenes Gettty).

Barcelona: el río Robert Lewandowski ha admitido que le dio a Manchester United la luz verde para firmarlo en 2012.

En los libros del club alemán Borussia Dortmund en ese momento, Lewandowski comenzó a crear como uno de los mejores huelguistas de Europa después de anotar 30 goles en 47 juegos para el lado de la Bundesliga durante la campaña 2011/12.

Después de perderse el título de la Premier League para los rivales Manchester City en la diferencia objetivo en 2011/12, United Priority dio la adición de un delantero antes de la campaña 2012/13.

Robin Van Persie, por supuesto, llegó del Arsenal y anotó 30 goles en todas las competiciones, incluidas 26 en la Premier League para garantizar que United Home su corona y ganó el Golden Boot.

Lewandowski, que tendrá 37 años a finales de este mes, ha revelado que dijo «ese verano» a United y admitió que quería unirse a Sir Alex Ferguson.

«Para el Manchester United decidí y dije que sí», dijo Lewandowski a BBC Sport. «Quería ser miembro del Manchester United para ver a Alex Ferguson».

Sin embargo, Dortmund no estaba dispuesto a dejar de lado su talismán, lo que significa que se quedó en el club hasta que llegó al Bayern de Múnich en julio de 2014 con una transferencia gratuita después de firmar un acuerdo previo al contrato a principios de este año. Sus últimas dos temporadas en Dortmund lo vieron saquear 64 goles.

«No podían venderme», agregó Lewandowski y habló con la renuencia de Dortmund a perderlo en el momento del interés de United. «Porque sabían que si me quedaba, podrían ganar más dinero y que podría esperar otros o dos años.

«Pero es cierto que le dije que sí al Manchester United».

Después de su tiempo en Dortmund, Lewandowski pasó ocho años en el Bayern antes de llegar a Barcelona en 2022. A pesar del hecho de que cumplió 37 años la próxima semana, anotó no menos de 42 goles para los campeones de La Liga en el último período.

