Río Ferdinand y Paul Scholes no están de acuerdo sobre Benjamin Sesko con Man United Legends divididos

Benjamin Sesko eligió unirse al Manchester United para un acuerdo de cinco años, porque finalmente olfateó a Newcastle, pero ni siquiera un ícono de Old Trafford cree que podría haber sido la decisión incorrecta

Benjamin Sesko es el más nuevo número nueve en el Manchester United, y la presión parece ya estar montada (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images)

Río Ferdinand y Paul Scholes se han quedado con la decisión de Benjamin Sesko para convertirse en miembro del Manchester United, con el último determinado que el club repite el mismo error con Rasmus Hojlund.

El internacional esloveno firmó oficialmente un acuerdo de cinco años con los Red Devils después de que RB Leipzig aceptó una oferta de £ 66.4 millones más £ 7.6 millones para complementos. Con el paquete total por valor de £ 74 millones, United Newcastle derrotó a la firma de Sesko después de que The Magpies lanzó su oferta a principios de julio.

A pesar del hecho de que Newcastle ofreció al delantero un paquete de salario más alto que United, el Proyecto Ruben Amorim convenció al jugador de 22 años de estimular el noreste y la garantía del fútbol de la Liga de Campeones esta temporada.

Sin embargo, la leyenda del United Scholes es de la opinión de que Sesko pudo haber tomado la decisión equivocada al elegir su antiguo club, por temor a que los fanáticos investigen al joven delantero como con Hojlund.

Durante el debate sobre el fanático superpuesto la semana pasada, el ex centrocampista de tamaño expresó sus creencias de que Newcastle habría sido un mejor lugar para que el joven Sesko desarrollara. Él dijo: «Desde el punto de Sesko … tiene una mejor oportunidad de que Newcastle desarrolle lo que necesita. Ahora un centro-avance del Manchester United, como hemos encontrado en Hojlund, un niño de 22 años, tienes que estar listo.

«Debe ser ahora. Y Hojlund no es lo suficientemente bueno para eso como hemos visto. Pero nuevamente, no tenía la oportunidad de ser desarrollado: ir a Newcastle fue quizás el mejor para él durante dos o tres años».

Paul Scholes cree que Sesko tomó la decisión equivocada para su desarrollo (Imagen: youtube/la superposición)

Sin embargo, el antiguo internacional en Inglaterra reconoció el posible éxito futuro en Old Trafford, pero se negó a admitir sus pensamientos que Sesko debería haber elegido el lado de Eddie Howe. Añadió: «¿Qué club tendrá éxito al principio? Man United ganará la competencia antes de Newcastle, si alguna vez lo hacen? Por supuesto que lo son.

«Por eso quiere ir allí, pero desde un punto de vista unido, ¿es la mejor parte de las cosas? Todavía creo que estás en el mismo barco que Hojlund».

A pesar de la preocupación de Scholes, otro ícono de ex tamaño cree que Sesko ingresará al club con mucha más experiencia detrás de él que Hojlund en 2023. Ferdinand discutió el debate en su canal de YouTube, Río Regals, y el ex defensor de la Premier League dejó en claro sus sentimientos en Manzer.

Ferdinand dijo: «Ahora tenemos a alguien que no tiene tan experimentado, pero tiene más experiencia que Rasmus Hojlund. Probablemente jugó casi el doble de juegos como Hojlund cuando llegó, es dos años mayor que lo que Rasmus Hojlund fue cuando firmó.

«Y ha demostrado que puede marcar goles. No se ha ido y lo tiene Blitt y marcó una cantidad ridícula de goles, pero es un niño. Es joven. Nuevamente, no podemos esperar eso. Lo veo entrar y 25 goles de la Premier League, o 20 goles de la Premier League.

«Si viene y anota entre 10 y 15, creo que es un retorno increíble».

Río Ferdinand no está de acuerdo con su ex compañero de equipo (Imagen: Presenta YouTube/Rio Ferdinand)

Cuando se le preguntó por qué piensa que Sesko tendrá un momento más positivo en United que Hojlund, Ferdinand agregó: «Bueno, creo que es más esperanza en este momento. Creo que deberíamos esperar y creo que lo estás mirando y cuando viniste y cuando Hojlund vino durante la temporada.

«El gerente encontró sus pies y también tienes un número nueve que encuentra sus pies. Así que bajo amorim, así es como ha sido para él [Rasmus]. Esperemos que haya una imagen más clara, una identidad más clara dada la pretemporada que hemos tenido.

«Hay más goles, como dije, y los jugadores que entienden la Premier League que obtienen más experiencia en la parte superior del campo. Le gustaría pensar que esto cuenta en la nueva temporada, para ayudar a un nuevo número nueve a ingresar al edificio».

Es una batalla por el número nueve en el Manchester United (Imagen: Matt West/Shutterstock)

Aunque las dos leyendas del United pueden tener un punto muerto sobre lo que ven en el futuro para Sesko en Old Trafford, una opinión que es la más importante es el delantero en sí mismo, y ciertamente apoya a su árbol genealógico para devolver el éxito al famoso estadio.

Hablando con Mutv, el joven de 22 años dijo: «Para mí, el equipo es genial. Está mejorando y es por eso que hay cosas que dejas que vengan allí, le das esta energía de la que quieres ser parte. Creo que es un gran proyecto, en general, y no puedo esperar para comenzar, seguro.

«Acabo de estar aquí durante unas horas y ya es genial. Puedo tener toda la sensación de que seremos una gran familia y es un placer ser parte de ella.

«Se siente bien, ya sabes, es la cosa [the badge] Encaja bien y espero poder jugar mucho y tratar de representar en las buenas maneras. «

Rasmus Hojlund era inflexible para quedarse y luchar por su lugar, pero ese más puede no ser el caso (Imagen: Michael Reaves – Premier League/Getty Images para Premier League)

Mientras tanto, Hojlund es inflexible para luchar por su lugar en el club, a pesar de que parece ser cada vez más probable que esté en camino de Manchester.

Durante la reciente gira para la temporada en Estados Unidos, el atacante danés dijo: «Creo que mi plan es muy claro y eso es para mí seguir luchando por mi lugar, lo que pase. Todavía soy muy joven. Creo que la gente a veces olvida. Solo tengo 22 años. Por supuesto, no todos los delanteros obtienen 100 goles.

«La competencia está bien para mí. Me afiló. Estoy más que listo. Me siento bien, así que agradezco todo lo que viene. Creo que es bueno con la competencia y solo afecta al equipo».

Sin embargo, en el tiempo desde ese viaje, Hojlund parece estar más abierto para el miembro de AC Milan. El tiempo aprenderá si ofrecerá a la competencia SESKO esta temporada para un lugar en el equipo.