Manchester United obtuvo su segunda victoria de la campaña de la Premier League el sábado por la noche después de vencer al Chelsea 2-1 en Old Trafford

Leyenda Rio Ferdinand del Manchester United (Imagen: Malcolm Couzens/Getty Images)

El ícono del Manchester United, Rio Ferdinand, ha causado un debate sobre el comienzo de los Rojos hasta la temporada después de una victoria por 2-1 sobre Chelsea en Old Trafford.

United entró en el juego y tuvo que necesitar una victoria y comenzaron brillantemente cuando Robert Sánchez fue enviado a la contaminación de Bryan Mbeumo fuera del área de penalización. Poco después, United hizo su beneficio de un hombre contando cuando Bruno Fernandes se quedó en casa desde corta distancia después del cabezazo de Patrick Dorgu sobre la meta.

Los Rojos tenían Chelsea en las cuerdas y agregaron un segundo en el minuto 37 cuando Casemiro se fue a casa. Sin embargo, el brasileño fue de héroe a cero cuando se detuvo en el primer medio tiempo para un segundo ataque reservable, de modo que los dos equipos estaban listos para diez hombres cada uno.

El lado de Ruben Amorim pareció navegar por la victoria hasta que el encabezado de Trevoh Chalobah estableció una abundancia. Afortunadamente para United, lograron mantener y asegurar tres puntos costosos para los anfitriones.

Después del juego, Ferdinand fue a X para preguntar a sus seguidores sobre la apertura de la temporada con la insinuación del ex defensor de que estaba satisfecho con los puntos recogidos. «Después de cinco juegos que juegan el Arsenal/Manchester City/Chelsea, estamos satisfechos con siete puntos», escribió.

Como se mencionó, los Rojos ya se han enfrentado a tres de los ‘seis grandes’ tradicionales esta temporada con derrotas contra el Arsenal y la ciudad que promueve la victoria sobre los hombres de Enzo Maresca. Fuera de los ‘Big Six’ United están invictos en la Premier League.

Los Rojos derrotaron a Burnley en un juego de bienvenida después de atraer 1-1 sobre Fulham en una exhibición abrumadora. La derrota sobre las sanciones contra Grimsby Town en la Copa Carabao ha cambiado la presión sobre Amorim y el consenso bajo los fanáticos del United por la demanda de Ferdinand.

La mayoría de los encuestados dijeron que no estaban satisfechos con el número de puntos hasta ahora, pero no hubo una gran ola de llamados para que se disparara amorim. Al momento de escribir, el Noveno Unido está en la tabla de la Premier League, a dos puntos de los cuatro primeros.

Lo siguiente para United es un viaje a Brentford el sábado siguiente.

