La última noticia del Manchester United cuando Ruben Amorim ha sido criticado porque ha desplegado repetidamente una determinada área en el campo, en la que Río Ferdinand expresa

Rio Ferdinand ha cuestionado los constantes cambios de Ruben Amorim en su centro de respaldo (Imagen: papá)

Río Ferdinand ha criticado a Ruben Amorim porque constantemente cambió sus centros centrales a juegos en el Manchester United.

Aunque United ganó su último partido de la Premier League 2-1 contra Chelsea, la decisión de Amorim casi volvió a morder después de que Trevoh Chalobah se consoló tardío. Los anfitriones lideraron 2-0 en Old Trafford después de la renuncia de Robert Sánchez en el quinto minuto.

Bruno Fernandes y Casemiro anotaron los goles antes de ser enviado al descanso. Más tarde, Chalobah fue encontrado a Seark en la caja y dirigió un hogar de consolación.

Harry Maguire, quien vino a Altay Bayindir en el minuto 70, tuvo la mejor oportunidad de borrar la cruz que condujo a la meta de Chalobah.

La vulnerabilidad de United en los documentos establecidos está bien documentada, aunque gran parte de la preocupación surge de la incertidumbre alrededor de sus guardianes, Altay Bayindir y Andre Onana, quienes se prestaron en Trabzonspor hasta el final de la temporada.

Hablando en el podcast de Río Presents, Ferdinand habló sobre los constantes cambios de Amorim en el medio.

Él comparte el clip en X y subtituló la publicación: «¿Por qué seguimos cambiando nuestro centro durante el juego?

Y en el podcast dijo: «Miro a los equipos que ganan, ¿verdad? Ya sea mi equipo, ya sea los viejos equipos de Ruben Amorim con Tony Adams o con Martin Keown, Sol Campbell o John Terry, William Gallas, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, [Virgil] Van Dijk y [Ibrahima] Konate, las mismas mitades centrales juegan cada semana.

«Hay una consistencia con la selección del equipo, con esa combinación en la parte posterior. Paris Saint-Germain, los mismos dos respaldos centrales, todo el camino, Bang, ganando el trofeo.

«La consistencia de los jugadores en esa área del campo te da una mejor oportunidad de ganar. Este corte y cambio es solo, me gusta, no me gusta y no me gustaría si jugara».

Cuando se le preguntó qué influye la mitad del centro mientras se pone de pie, Ferdinand agregó: «Tus primeros, dos, tres sprints que te quedas con las cosas, tus pulmones están en el piso, Red Raw.

«Entrar en un juego es un hombre difícil, y simplemente llegan a esa velocidad del juego y el ritmo, es un hombre difícil».

