Rio Ferdinand se alegra de que ‘no digno’ Andre Onana se fue con un mensaje de transferencia enviado

Rio Ferdinand se complace en limpiar el Manchester United las cubiertas mientras Andre Onana se prepara para salir de Old Trafford después de la llegada del Día de la fecha límite de Senne Lamms

Rio Ferdinand cree que la partida de Andre Onana es la mejor (Imagen: Robbie Jay Barratt – Ama, Getty Images)

Río Ferdinand cree que la partida que se acerca de Manchester United de Andre Onana envía el mensaje perfecto a los jugadores que no valen la pena.

Onana está a punto de unirse a Trabzonspor con un préstamo estacional antes de que la ventana de transferencia turca se cierre el viernes por la noche. El jugador de 29 años ha cometido una serie de errores caros desde que llegó del Inter de Milán en 2023.

Comenzó esta temporada detrás de Altay Bayindir y desde que la llegada de Senne Lammens de Royal Amwerp en el Día de la fecha límite de transferencia cayó aún más en el orden jerárquico. United no recibe costos de préstamos para Onana, mientras que el lado súper mentiroso no tiene la opción de firmar permanentemente al Internacional de Camerún.

Pero en su podcast Río Ferdinand, el ex defensor de tamaño, presenta la satisfacción de tales movimientos después de «sufrir» para mirar a los jugadores que cree que no son lo suficientemente buenos como para representar al club.

Respondiendo al movimiento de Onana, dijo (a través del espejo): «Creo que Omar [Berrada]Quién lleva a cabo las actividades de fútbol en el club, ha buscado no dejar a los jugadores que ya no están en el club de fútbol.

«No tendrán jugadores que no sean lo suficientemente buenos, no se han desempeñado lo suficientemente bien o no son las personas adecuadas para estar en el club de fútbol. No los tendrá como aromas malos. Creo que hemos tenido demasiado tiempo en el club de fútbol.

Ferdinand está satisfecho con el negocio de United este verano (Imagen: Presenta YouTube/Rio Ferdinand)

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

«Nos vemos obligados a mantener a los jugadores debido a situaciones financieras pobres que el club nos ha colocado con jugadores y tuvimos que mantenerlos aquí, tener que sentarnos con ellos y algunos de estos jugadores tuvieron que sufrir».

Ruben Amorim comenzó el verano estableciendo un ‘equipo de bombas’ de excesos jugadores, con Marcus Rashford, Jadon Sancho, Antony, Alejandro Garnacho y Tyrell Malacia. United logró moverse sobre todos esos jugadores bar Malacia, mientras que Rasmus Hojlund, Victor Lindelof y Christian Eriksen también se fueron.

La estrategia del equipo de bombas resultó estar dividida con United, aunque Ferdinand cree que está justificado. Agregó: «Creo que este es un paso en la dirección correcta.

Onana está en camino de Old Trafford (Imagen: 2025 Vince Mignott/MB Media)

«Tan feliz como estoy con los jugadores que entran y ofrecen una diferencia en términos de velocidad, dinámica, ritmo y amenaza objetivo, estoy igual de feliz, si no, con la forma en que sacaron a los jugadores de que el club no era tan bueno para estar allí.

«Ese lado ha sido igual de importante, si no más que los jugadores entrantes porque creo que envía un mensaje fantástico y un mensaje fuerte a los jugadores que hay: no cuelgas aquí si no eres lo que queremos.

«Así es como debería ser en cada club. Si no eres adecuado para el club de fútbol, ​​tienes que salir. Es por eso que soy tan fuerte como un jugador que quiere ir, debería poder forzar e ir», creo que debería funcionar en ambos sentidos. «