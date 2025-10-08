Río Ferdinand revela lo que Senne Lammens hizo en su debut en el Manchester United, lo que lo impresionó

Het Laatste Nieuws y la última opinión sobre el Manchester United, mientras que Rio Ferdinand expresa su juicio sobre el sólido debut de Senne Lammens contra Sunderland el pasado fin de semana

Río Ferdinand quedó impresionado por el debut de Senne Lammen para el Manchester United.

El ex defensor del Manchester United, Rio Ferdinand, quedó impresionado por el nuevo portero Senne Lammens después de su actuación en la victoria por 2-0 en Sunderland.

El belga Schotstopper recibió su debut en el United de Ruben Amorim para el partido contra los Black Cats, donde mantuvo el cero y administró bien su área.

«Eso debe ganar tanta confianza en la línea de fondo, y luego se extiende a través del equipo», dijo Ferdinand en su podcast Rio Presents, mirando hacia atrás en la actuación.

«Debes tener en cuenta que, ya sea que apoyes a los porteros que estuvieron allí antes o no, la mayoría de las competiciones de las que salimos, y hubo un signo de interrogación o algo, un incidente que ocurrió durante la competencia y sobre el cual se discutió en nuestro programa o en muchos otros espectáculos, ¿verdad?

«Si estuvieran hablando de eso en nuestro programa, imagine lo que piensan en el vestuario cuando piensan en su portero.

«Entonces, para un arquero que sale, ya sabes cuando un arquero, cuando hay una pelota en el área de penalización y son un gran equipo, agresivo, y el guardián sale y reclama la pelota, esa sensación de mirarlo en el piso cuando se levanta nuevamente y usted dice que sabes qué, ese es mi guardián, hombre.

Senne Lammens mantuvo el cero en su debut en el Manchester United en la victoria sobre Sunderland

«Ese es mi portero, ¿entiendes a qué me refiero? No creo que hayan podido decir eso por un tiempo porque se han cometido muchos errores diferentes y tal en la toma de decisiones cuestionable.

«Pero él solo parecía completo, completo, muy seguro. Y se veía exactamente como lo que dijo Courtois en esa carta de votación en su primer juego para el Manchester United».

¡Recibe united-Transfernieuws y actualizaciones sobre WhatsApp! Nuestro equipo de expertos en el Manchester United conoce todos los entresijos de Old Trafford esta semana y luego, y puede recibir las últimas noticias del equipo, actualizaciones de lesiones, reacciones y análisis junto con información privilegiada en su teléfono al convertirse en miembro de nuestra nueva comunidad gratuita de WhatsApp. También puedes unirte a los 50,000 (¡y crecer!) Los fanáticos del Grupo United que siguen nuestro canal de WhatsApp. Regístrese aquí con nuestra comunidad y conviértase en miembro de nuestro canal de WhatsApp aquí. – También tratamos a nuestros miembros de la comunidad a ofertas especiales, promociones y anuncios de nosotros y nuestros socios. Si no le gusta nuestra comunidad, puede echar un vistazo a cualquier momento. Si tienes curiosidad, puedes leer nuestro Declaración de privacidad .

Aquí en Manchester Evening News nos esforzamos por ofrecerle los mejores informes y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede recibir todas las últimas noticias y los mejores análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Haga clic aquí para recibir las historias más importantes del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis de expertos, entonces definitivamente vea que nuestro Manchester es rojo-podcast, con el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify y Apple Podcasts, pero también puede ver YouTube.