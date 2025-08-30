Rio Ferdinand ofrece una clara instrucción de transmisión de Kobbie Mainoo en medio de la actualización de Man United

Las últimas noticias y puntos de vista de la transferencia del Manchester United en medio de especulaciones sobre el futuro de Kobbie Mainoo.

Kobbie Mainoo es un mensaje claro de Río Ferdinand enviado. (Imagen: Mike Hewitt/Getty Images)

Río Ferdinand ha instado a Kobbie Mainoo a sentarse y luchar por su lugar en el Manchester United, en medio de especulaciones continuas alrededor del futuro del centrocampista.

Con un ojo en la fecha límite de transferencia que se acerca, Mainoo, quien jugó sus primeros minutos antes del United esta temporada en su show de terror en Grimsby Town el miércoles por la noche, había establecido su deseo de irse. Sin embargo, según Las noticias de la tarde de ManchesterEl club tendrá la intención de resistir esa solicitud.

Significa que Mainoo se quedará con Old Trafford por el momento. El jugador de 20 años se encuentra actualmente en el orden jerárquico del centro del campo bajo el entrenador en jefe Ruben Amorim.

Dada su participación meteórica en Old Trafford anteriormente, la situación de Mainoo ha atraído una atención generalizada, tanto en United como en más allá, donde Ferdinand tiene su opinión en un video en las redes sociales enviadas a sus seguidores X.

En él, la ex estrella del United dijo: «David Ornstein dijo que Kobbie Mainoo está abierto a irse, qué es … No quiero escuchar eso. Kobbie, cuando miras, cuando escuchas, [or] Gente que está a su lado …

«No me dejes escuchar eso. Por favor, hombre. Te necesito en el club, ten paciencia.

‘Por favor. Sé que es difícil y es fácil para mí decirlo. Quiero verte aquí.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

«Si íbamos aquí»; ¿Sabes que? Después de sus hazañas con Inglaterra, Kobbie Mainoo no puede llegar al hombre del hombre Utd y piensan en venderlo, y él quiere irse. «

«No podría haber tenido … no podrías tener dinero de apuestas que sucediera ahora, y no tan poco después de sus hazañas con Inglaterra, y lo bueno que era y cuánto éramos líricos sobre él».

Mainoo, quien pasó por la famosa Academia Unida, ya ha realizado 73 actuaciones a nivel superior, anotando siete goles con tres asistencias. El centrocampista también está fuera de 10 veces por Inglaterra, aunque ha sido omitido de su nuevo equipo para el descanso internacional de septiembre.

¡Reciba noticias y actualizaciones de United Transfer en WhatsApp! Nuestro equipo de expertos en el Manchester United es todo el entreso de Old Trafford esta semana y luego puede obtener las últimas noticias del equipo, actualizaciones de lesiones, respuesta y análisis junto con información interior en su teléfono al convertirse en miembro de nuestra nueva comunidad gratuita de WhatsApp. También puede convertirse en miembro de la banda de 50,000 (¡y creciente!) De United Fans que nos siguen WhatsApp -Channel. Regístrese aquí con nuestra comunidad y conviértase en miembro de nuestro canal de WhatsApp aquí. – También tratamos con nuestros miembros de la comunidad en ofertas especiales, promociones y anuncios de nosotros y nuestros socios. Si no le gusta nuestra comunidad, puede ver cada vez que lo desee. Si tienes curiosidad, puedes leer nuestro Declaración de privacidad .

Aquí Las noticias de la tarde de ManchesterEstamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Haga clic aquí para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify y Apple Podcasts, y también puede ver en YouTube.