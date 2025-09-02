Río Ferdinand infeliz mientras aprende la verdad de la transferencia del Día de la fecha límite de la transferencia de Man United

El ícono del Manchester United, Rio Ferdinand, ha expresado su preocupación por un aspecto del movimiento de préstamos de Jadon Sancho después de que el jugador de ala el día de la fecha límite había llegado a Aston Villa

Río Ferdinand discutió el día de la fecha límite de Jadon Sancho a Aston Villa (Imagen: Piermarco Water – UEFA/UEFA a través de Getty Images)

La leyenda Rio Ferdinand, del Manchester United, le preocupa la falta de la obligación de comprar una cláusula en mudanza de Jadon Sancho a Aston Villa. El jugador de ala fue una de las muchas estrellas para sellar un desplazamiento de Old Trafford el día de la fecha límite, mientras que Ruben Amorim cortó con éxito a su equipo del United.

Sancho completó un movimiento de préstamo estacional a Villa, según el ejemplo de Marcus Rashford de la temporada pasada. El tiempo de Rashford bajo UNAI Emery vio al jugador de 27 años recordó al equipo de Inglaterra y lo llevó a ser prestado en Barcelona este verano. Sancho esperará disfrutar de un éxito similar en Villa Park.

Sancho había sido uno de los muchos jugadores que expresaron el deseo de abandonar el club y era un objetivo para Roma antes de aceptar agregar Villa al día de la fecha límite. Marca el tercer movimiento de préstamos de la carrera unida de Sancho, que no ha registrado el club desde la comunidad Shield 2024, pero Ferdinand se sorprendió al escuchar que Sancho aún podría regresar a Old Trafford.

Al discutir las transferencias salientes de United, preguntó en su Río Ferdinand, el canal de YouTube: «Ain’t Sancho tiene la obligación de comprar al final? ¿No? Oh, no me gusta».

United incluyó una obligación de £ 38 millones para comprar como parte de la mudanza de Rasmus Hojlund a Napoli, quien también vio que el club recibió un costo de préstamo de £ 5.2 millones. Tal obligación no se negoció como parte de la salida de Sancho, donde Villa corresponde al 80 por ciento de sus salarios, más bonificaciones alcanzables. Ferdinand, sin embargo, defendió el enfoque del club para moverse con jugadores salvajes.

«Dije esto hace siglos, si vas a tomar grandes pérdidas para estos jugadores, asumirlos. Para salir», argumentó Ferdinand. «No creo que puedas pensar demasiado en los datos financieros si los tienes alrededor del lugar y dejar que sean un mal aroma sobre el lugar. No, ven a perder. No me importa.

«El equipo es lo más importante. Mantener la armonía y la atmósfera en el equipo es todo y finaliza cuando vas a hacer medidas para convertirte en un club de fútbol más positivo, donde no tendrás esas distracciones.

Jadon Sancho jugó por última vez para el Manchester United en el escudo comunitario 2024 (Imagen: Neal Simpson/Sportsphoto/Allstar a través de Getty Images)

«Lo último que alguien necesita es Garnacho, Rashford, Sancho, Antony, etc. Estar cerca y tener que entrenar por separado. Siempre habrá una corriente subterránea de una historia negativa que se queda, si se quedan. Así que creo que es bueno que todos se hayan ido».

Sancho comenzó el último año de su contrato de United, pero el club tiene la opción de extender su acuerdo con un año más. Esto significa que United aún podría recuperar dinero para Sancho en función de sus versiones en Villa, en lugar de irse al final de la temporada como agente libre.

El International English International fue considerado uno de los jugadores más emocionantes en el fútbol europeo cuando llegó por £ 72.8 millones por £ 72.8 millones de Borussia Dortmund en 2021. Falló las expectativas en Old Trafford, anotó 12 goles y dio seis asistencias en 83 actuaciones.

Sancho regresó a Dortmund en enero y comenzó la final de la Liga de Campeones 2024, pero no se lanzó ningún movimiento permanente. La temporada pasada, el jugador de 25 años anotó cinco goles y proporcionó 10 asistencias en 41 juegos para Chelsea cuando Sancho ayudó a terminar el club entre los cuatro primeros y ganar la Liga de la Conferencia Europa. Sin embargo, Chelsea eligió pagar una multa de £ 5 millones después de que requieren sus £ 25 millones para comprar.

Jadon Sancho espera replicar el impacto de Marcus Rashford en Aston Villa (Imagen: Catherine Ivill – Ama/Getty Images)

Aunque todavía se considera demasiado si Villa será la próxima casa permanente del atacante, espera trabajar bajo Emery. «Cuando hablé con el gerente, él me dio fe y confianza», dijo Sancho al sitio web del club de Villa.

«Me mostró el plan de lo que quieren lograr este año y realmente me inspiró. Ciertamente me persuadió y no puedo esperar a trabajar debajo de él».

Sobre cómo la experiencia de Rashford en Villa influyó en su decisión, Sancho agregó: «Hablé con él mientras estaba aquí la temporada pasada y sé que realmente lo disfrutó. Dijo muchas cosas hermosas sobre el club, ya que es una familia y sientes ese ambiente amigable con grandes jugadores y personal. Me sentí seguro de que entré».

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro podcast Red Manchester, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.