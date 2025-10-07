Rio Ferdinand ‘gritó’ por un doble activo de Man United, que continúa persiguiéndolos

El ícono del Manchester United, que se ha convertido en el experto en televisión, Rio Ferdinand, ha expresado su opinión sobre las dos adquisiciones que el club se ha perdido, lo que puede continuar persiguiéndolos.

El ex defensor del Manchester United, Rio Ferdinand, cree que los Rojos deberían haber contraído a dos centrocampistas.

El ex defensor del Manchester United, Rio Ferdinand, dice que gritó que su antiguo club Declan Rice y Moises Caicedo comprarían antes de su gran cambio a sus rivales Arsenal y Chelsea.

Se le preguntó a la ex estrella unida qué mediocampista era actualmente el mejor de los dos en la forma actual, con ambos jugadores brillantes para sus respectivos clubes.

En su podcast Rio Presents, Ferdinand dijo: «Son columpios y rotondas, tienen muchas similitudes en su juego. Creo que Declan, si lo dejas ir, te dará más en el futuro».

«Pero Caicedo huele a defensivamente más rápido y mejor peligro. No creo que haya mucho entre ellos, por lo que estaría feliz con ambos».

«Cuando ambos estaban en el mercado, grité que el Manchester United tuvo que comprarlos porque vi el valor de Caicedo.

«Pensé que Caicedo habría sido excelente para el Manchester United a largo plazo, mientras que Declan habría sido un activo ridículo. Será el cabello entre las dos gargantas, seré honesto.

«Depende de la posición que vayas a jugar contra ellos. Si juegas contra ellos como mediocampista, probablemente diría Caicateo. Si el número ocho diría Declan».

‘Dejas que Declan se vaya [then] Él anota más goles todo el día que Caicelo y crea todo el día. Sería una pesadilla jugar juntos. «

