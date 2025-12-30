Rio Ferdinand deja en claro los sentimientos de Benjamin Sesko cuando el ícono del Man United lanza una afirmación de ‘broma’

Benjamin Sesko ha sido criticado por su lento comienzo en el Manchester United, pero Rio Ferdinand cree que todavía aporta cosas positivas.

Benjamin Sesko ha tenido problemas para conseguir goles en el Manchester United hasta ahora (Imagen: (Foto de Ryan Browne/Shutterstock))

Rio Ferdinand ha defendido a Benjamin Sesko en medio de las críticas, afirmando que las contribuciones del esloveno al Manchester United son significativas a pesar de su incapacidad para encontrar el fondo de la red de manera consistente.

Sesko se unió al United procedente del RB Leipzig con un contrato de £ 70 millones el verano pasado, pero hasta ahora solo ha logrado anotar dos veces. A pesar de su lento comienzo y las críticas posteriores, Ferdinand ve paralelos entre Sesko y su ex compañero de equipo, Louis Saha.

El delantero francés llegó a Old Trafford de la mano de Sir Alex Ferguson y jugó junto a Ferdinand en equipos cargados de trofeos. Si bien reconoció que Saha nunca estuvo destinado a ser el máximo goleador del club, Ferdinand destacó los numerosos momentos impactantes que brindó durante los partidos.

Ferdinand ve cualidades similares en Sesko, quien lidera un ataque que también incluye a Bryan Mbuemo y Matheus Cunha. Si bien reconoce que los goles determinarán en última instancia el éxito de un delantero, también destaca las invaluables contribuciones que a menudo pasan desapercibidas.

En su canal de YouTube, Ferdinand dijo: “Sesko [offers more] que [just] objetivos. Sí, los delanteros son juzgados por sus goles, pero internamente a veces hay cosas que aportan que te hacen decir: ‘¿Sabes qué? Eso es enorme’.

«¿Sabes quién era así? Louis Saha. Nunca ganaría la Bota de Oro en el Manchester United.

«Pero en términos de su valor para el equipo, era una broma, una de las cosas que hacía para permitir que otros jugaran mejor. A veces nos ayudaba a entrar al campo, a veces sostenía el balón durante tres o cuatro segundos para darnos un respiro».

«Olvídate de los goles con él. Su juego completo… A veces solía sentarme allí y decir: ‘Dios mío, estoy tan feliz de que esté en nuestro equipo’.

La leyenda del Manchester United, Rio Ferdinand, defendió a Benjamin Sesko (Imagen: Getty Images)

«Creo que todavía queremos ver los goles con Sesko. Pero he visto algunas partes de su juego en las que pienso, ‘Oh, a los otros jugadores les gusta eso’. Lo veo. El Manchester United no ha tenido un delantero que pueda sostenerlo o encenderlo por un tiempo. Como una pequeña cosa simple, pero efectiva».

El jugador de 22 años se recuperó recientemente de una lesión e hizo su primera aparición desde noviembre en la derrota ante el Aston Villa.

Sesko tuvo un impacto mínimo en Villa Park, siendo sustituido en el minuto 73 después de sólo un disparo y 16 toques.

Sin embargo, Amorim sigue convencido de que su fichaje de verano mostrará una mejora. Dijo: «Regresará a la competición muy pronto. Mejorará mucho».

«La idea era entre 70 y 75 minutos. Él paró un rato y tratamos de ayudar a los jugadores».