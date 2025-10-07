Rio Ferdinand confiesa francamente su dimisión a Rubén Amorim: «No quería decirlo»

El futuro de Rubén Amorim en el Manchester United ha sido tema de mucha discusión de cara al partido de la Premier League contra el Sunderland

Rio Ferdinand fue brutalmente honesto sobre Ruben Amorim (Imagen: YouTube/Rio Ferdinand presenta)

La leyenda del Manchester United, Rio Ferdinand, cree que Ruben Amorim habría sido despedido si su equipo hubiera perdido en casa ante el Sunderland.

Amorim, de 40 años, vio a su equipo vencer por 2-0 al recién ascendido equipo de la Premier League, gracias a los goles de Mason Mount y Benjamin Sesko. El técnico portugués incluso ha admitido que su papel peligra si sigue perdiendo.

Los jefes del United le han asegurado constantemente al ex entrenador del Sporting que seguirá siendo su opción a largo plazo. Sin embargo, Ferdinand cree que este podría no haber sido el caso si el United hubiera sido derrotado por los Black Cats.

Hablando en su podcast Rio Ferdinand Presents, el ex capitán de Inglaterra dijo: «Creo que habría habido conversaciones serias si no hubieran vencido al Sunderland. No quería decirlo antes del partido.

“Pero después del resultado de la semana anterior, si hubieran perdido ante el Sunderland, creo que habría sido una conversación difícil para Ineos no considerar relevarlo de sus funciones.

«Tiene que vivir un día más, de eso hablamos: ‘¿Puedes obtener algunos resultados? ¿Puedes encontrar algo de consistencia?’

«En un mundo ideal, el rendimiento será clave, pero no creo que debamos preocuparnos por el rendimiento. Es necesario sumar puntos, darle impulso al equipo y ascender en la liga».

El equipo de Amorim logró una victoria muy necesaria ante el Sunderland (Imagen: Robbie Jay Barratt – AMA, Getty Images)

Después del partido, Amorim dijo: «Ese es el tipo de partido en el que si no jugamos bien, defendemos bien. Tuvimos nuestros momentos, estuvimos concentrados y competitivos.

‘No es la actuación perfecta. Senné [Lammens] lo hizo muy bien. Hoy éramos un equipo competitivo y maduro. Tenemos que ganar estos partidos con la portería a cero.

«Bien por nosotros. Tenemos que entender que necesitamos que todos estén listos para jugar. Es una temporada larga, tenemos muchos problemas, cualquier cosa puede pasar».

El gol de Mount contra el Sunderland animó a los Red Devils (Imagen: Shaun Brooks – CameraSport vía Getty Images)

«Lo más importante es que los compañeros ayudaron mucho a Lammens a realizar una muy buena actuación».

Luego añadió: «Sé que quieren dar lo mejor de sí mismos y sé que no quieren cambiar de entrenador todo el tiempo. Pero, como dije esta semana, estar con el entrenador significa: ‘Me mataré para hacer cualquier transición’. Tenemos que demostrarlo con acción».

«Y a veces, cuando miramos a nuestro equipo, estoy seguro de que cuando vemos los partidos al final, saben que a veces podemos hacerlo mejor. Así que siento eso durante la semana, pero tenemos que demostrarlo en el campo, no sólo en casa sino también fuera».