Rio Ferdinand cierra el reclamo de Leny Yoro Man United con una respuesta brutal

El ex compañero de Manchester United, Rio Ferdinand, ha tenido su palabra en las redes sociales sobre un mensaje en el que fue comparado con el actual defensor de los Rojos, Leny Yoro

Man United Center-back Leny Yoro se compara con el legendario ex jugador rojo Rio Ferdinand (Imagen: Camera Sport a través de Getty Images)

La leyenda Rio Ferdinand del Manchester United tiene un mensaje brutal de manera brutal que lo compara con Leny Yoro.

Ferdinand es reconocido como uno de los backs más grandes de United, con más de 450 actuaciones para los Rojos donde ganó 15 grandes trofeos. El ex defensor dejó Old Trafford en 2014 cuando se mudó a Queens Park Rangers antes de retirarse un año después de la competencia profesional.

El actual centro de los Rojos, Yoro, llegó a M16 desde Lille el verano pasado y es considerado uno de los mejores defensores jóvenes del fútbol europeo a la edad de 19. United venció a la competencia del Real Madrid y el Liverpool para asegurar la firma del francés.

Y una cuenta en X (Twitter) con el nombre de usuario @utd_forver7 ha hecho una serie de reclamos extraños en la plataforma de redes sociales y elogia el potencial de Yoro.

«A la edad de 19 años, Ferdinand de Rio estaba prestado en Bournemouth. A la edad de 19 -Nemanja Vidic jugaba para la estrella roja Belgrado.

«A los 19 años, Jaap Stam jugó para el FC Zwolle. A la edad de 19 años, Leny Yoro juega para United. Tiene un techo tan alto».

En respuesta, Ferdinand dijo: «Broooooooo, había jugado casi 100 juegos de PL con 19 e hice mi debut en inglés», seguido de un emoji de cara sonriente.

El contenido no se puede mostrar sin permiso

El hombre de 46 años ha tenido una carrera exitosa en los medios desde que terminó su carrera en 2015. Ferdinand fue un experto en TNT-Sport durante 10 años antes de dejar la estación al final de la temporada pasada.

Las fuentes dijeron que las dos partes se separaron, lo cual fue parte de oportunidades futuras de manera amigable y en buenas condiciones, con la puerta. La ex estrella inglesa también tiene un exitoso canal de YouTube donde habla con grandes nombres dentro del juego, mientras que también ofrece su opinión sobre las últimas historias del fútbol.

