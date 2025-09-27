Río Ferdinand apoya al dúo del Manchester United después de las críticas a Roy Keane – ‘tratado injustamente’

La leyenda Roy Keane de Manchester United desató una crítica destructiva de Luke Shaw después de la derrota contra Manchester City en la Premier League

Leyenda Rio Ferdinand del Manchester United (Imagen: Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar a través de Getty Images)

Río Ferdinand ha elogiado a Harry Maguire y Luke Shaw por sus reacciones después de las destructivas críticas de Roy Keane al último después de la derrota del Manchester United contra el Manchester City. Después de la pérdida en el estadio Etihad, Keane no se escondió al evaluar el rendimiento de Shaw.

Llegó a la conclusión de que el respaldo de la espalda fue «abandonado» durante la competencia, lo que condujo a un gol, y que el internacional inglés había «presentado asesinato durante años» en United. Tales críticas de Keane no son nada nuevo después de una pérdida, pero Shaw eligió abordar los comentarios después de la victoria sobre Chelsea en Old Trafford una semana después.

Shaw explicó que estaba de acuerdo con los comentarios del ex capitán y que no necesitaba que Keane le dijera «cuando sus actuaciones no estaban al tanto. Maguire hizo su actuación 250 para United contra City, y después de que fue celebrado antes de la victoria de Chelsea, el defensor insistió en que Shaw es un ‘excelente jugador’ cuando lanzó una estricta defensa de su compañero de equipo.

Solo para Deporte para hombres Antes de la nueva iniciativa de Talking Future, las conversaciones de medio tiempo, Ferdinand sacó al dúo Unido de cómo respondieron a los comentarios de Keane.

«Personalmente, creo que es genial de Harry Maguire, porque esa es la tarea de un capitán/jugador senior para que entre y defienda a sus jugadores si crees que están siendo tratados injustamente», dijo. «También creo que Luke Shaw sale y habla para sí mismo es lo que me gusta.

«Me gustaría ver a los jugadores salir y salir:» Sabes qué, no soy o en realidad, tienen razón. Tenía razón para el nivel que me puse. «

«Estoy seguro de que hará una actuación esta semana, Luke Shaw, que te hace pensar:» Está hecho de las cosas correctas. «Creo que Luke Shaw es un jugador maravillosamente talentoso, solo ha sido una pena con lesiones que nunca podría haber conservado su estado físico y se remonta a esa palabra, consistencia.

«Si no puede ser coherente con las actuaciones y estar disponible, será difícil para usted realmente estampar su autoridad y realmente retener el nivel de versiones necesarias para un club superior».

Tanto Shaw como Maguire esperan impresionar el almuerzo del sábado cuando la Premier League regrese con un viaje a Brentford para los Rojos.

