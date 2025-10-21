Rico Lewis envía un nuevo mensaje al Manchester City: «el entrenador lo sabe»

Rico Lewis, graduado de la academia del Manchester City, realizó una actuación impresionante contra el Villarreal cuando tuvo una rara oportunidad en el mediocampo.

Rico Lewis estuvo impresionante en el centro del campo ante el Villarreal

Rico Lewis quiere jugar más en el mediocampo después de haber tenido la oportunidad de impresionar en un papel central durante el éxito del Manchester City en la Liga de Campeones contra el Villarreal.

El jugador de 20 años preparó a Erling Haaland para el primer partido de la victoria por 2-0 sobre El Madrigal y realizó una actuación con clase en el medio del campo en El Madrigal.

Lewis ha estado al margen del City desde el primer fin de semana de la temporada y su única salida desde entonces hasta el martes por la noche fue una victoria muy diferente en la Copa Carabao sobre Huddersfield.

Pero el canterano aprovechó su oportunidad en España y después de jugar como lateral derecho al comienzo de la temporada, se alegró de tener una oportunidad en su rol favorito y dijo que cree que tiene más que ofrecer en ese rol.

«Siempre estoy feliz cuando juego allí y el entrenador lo sabe», dijo Lewis. «Estoy muy feliz. Creo que ahí es donde tengo la mayor influencia en el juego y cuando juego estoy feliz, no hay mejor sensación».

Lewis realizó un centro raso para que Haaland anotara el primer gol contra La Liga, y el noruego encontró el fondo de la red por duodécimo partido consecutivo para el club y la selección.

Ahora ha marcado 24 goles en 14 partidos esta temporada y Lewis dijo que puede ofrecer mucho más al equipo al poder ocupar defensores.

“Es asombroso”, dijo. «Jugar con él en el equipo ayuda más de lo que piensas. Atrae a tantos defensores, lo que libera a otros jugadores y cuando esas personas están libres, él se libera, por lo que es imposible defender».

«Gracias a él, es un gran trabajador, nunca quiere dejar de anotar y eso se nota».

La victoria en España deja al City invicto en nueve ocasiones y Lewis dice que la confianza está empezando a regresar al equipo.

«Recuperamos la confianza, eso es lo más importante. Cuando juegas con confianza, no hay nada que te detenga excepto uno mismo», dijo. «Todos confiamos unos en otros, todos queremos el balón».

