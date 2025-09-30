Ricky Hatton habló sobre la pelea en atención de salud mental en una última entrevista apasionante

Ricky Hatton murió a principios de este mes y la última entrevista del legendario boxer ha sido lanzado, en la que habló abiertamente sobre su salud mental.

La entrevista de Ricky Hatton días antes de morir (Imagen: TV de primera ronda)

Ricky Hatton habló sobre el orgullo que sintió para apoyar a otros a través de sus luchas durante una entrevista final que se registró solo unos días antes de su muerte.

El ex campeón mundial de boxeo fue encontrado en su casa a principios de este mes y se colocará en Manchester el próximo viernes.

A pesar de lograr un éxito notable, incluido uno de los mayores ataques con un cazador británico cuando se enfrentó a una derrota contra Floyd Mayweather, Hatton luchó con la depresión.

El partidario del Manchester City se había convertido en un activista de la atención de salud mental para los demás antes de su trágica muerte.

Durante una entrevista con Darren Barker, Hatton pensó en su depresión. A través del espejo dijo: «No quería decirle a mis amigos o a mi familia, no quería preocuparme, así que lo mantuve adentro.

«Fui al gimnasio o al pub y era la vida y el alma de la fiesta, incluso más de lo habitual porque traté de compensar lo que estaba sucediendo en mí.

«Nadie lo sabía y era muy difícil. Pensé que podría solucionarlo, pero no pude.

«Lo mejor que hice fue cuando me di cuenta de que podía vencerlo o él, puedo hacer esto o hacer eso, pero no puedo solucionar esto y tuve que hablar con alguien y es lo mejor que hice.

El ícono de la caja pensaba alegría y objetivo para ayudar a los demás. (Imagen: Alex Livesey, Getty Images)

«Te sientes mejor para hablar con un extraño que tu familia o amigos. No vas con los niños, y tengo buenos amigos, pero no te sientes así.

«Me había caído con mi madre y mi papá y rompí con mi Missus y no quería preocuparme por el resto de la familia. Así que lo mantienes adentro y lo mantienes y se festivan».

Hatton continuó diciendo que había recibido cartas de personas que habían atraído sus experiencias para transformar sus propias vidas.

«Mira las cosas que he podido hacer desde entonces», continuó. «Cosas positivas que han inspirado tanto a los demás como a mí porque comencé a hablar con alguien.

«Ese es mi trabajo hoy. Hoy soy entrenador y si puedo transmitir la mitad de lo que tengo por el boxeo … algunos de mis boxeadores vienen a mí y me dicen:» He rechazado la hipoteca hoy, Rick «… de eso se trata.

«Si puedo hablar con alguien sobre la salud mental … cuando recibo cartas a través de la publicación, diciendo que ella inspiró lo que dije y que los inspiré … ayuda a otras personas y me da una buena sensación porque he ayudado a otros».