Ricky Hatton envió un mensaje brutal antes de que el regreso del boxeo – ‘Vender – Bby Date ha desaparecido’

El 2 de diciembre, la leyenda del boxeo británico se enfrentará al primer boxeador profesional de Dubai, Eisa Al Dah.

Ricky Hatton se está preparando para hacer un impresionante regreso de boxeo a finales de este año (Imagen: Richard Pelham, Getty Images)

Ricky Hatton ha informado brutalmente que su ‘cita de ventas’ expiró mientras se está preparando para un increíble regreso al ring a finales de este año.

El icónico boxeador británico está listo para estar frente a Eisa Al Dah, la primera pugilista profesional de Dubai, en 2. El hombre de 46 años. El jugador de 46 años no participó en una pelea profesional desde su aplastante derrota por nocaut para Vyacheslav Schenko en 2012, quien siguió una derrota similar de Manny Pacquiao tres años antes.

A pesar del colgar de sus guantes en 2012, Hatton Van Manchester hizo un viaje en el ring para un partido de exhibición contra Marco Antonio Barrera hace tres años, que no se anotó oficialmente. Dennis Hobson, el ex promotor de Hatton, ahora ha expresado dudas sobre el regreso del cazador y dice la estrella de Sheffield: «Por supuesto, su fecha de ‘ventas’ ha desaparecido.

«Amo a Ricky y lo que trae sobre la mesa, y todavía tiene mucho apoyo, pero sabes que sus mejores días están detrás de él».

Hobson también logró paralelos con la pelea de regreso de Mike Tyson contra Jake Paul en noviembre pasado, donde Tyson, de 58 años, parecía cansado después de solo dos rondas, informa todos los peleas.

«Viste cómo era Mike Tyson cuando luchó contra Jake Paul, fue triste ver, y no quiero lo mismo para Ricky porque tengo mucho tiempo para él», dijo Hobson. En medio de escéptico de algunos círculos, el propio Hatton ofreció razones para ponerse los guantes nuevamente.

En una publicación de Instagram, declaró: «Solo una explicación rápida sobre lo emocionado que estoy de volver a encender los guantes en Dubai el 2 de diciembre. Siempre le dije a Marco después de mi exposición si hubiera otra oportunidad, siempre lo miraría y sopesaba las ventajas y desventajas. Lo hice y esta es una pelea buena y sensible para mí.

«Tengo 47 años, no es diferente de mi oponente, no tengo 58 años. No voy al nivel mundial o inmediatamente en una pelea por el título mundial. Sé que hoy en día ya no estoy a nivel mundial.

«Pero tengo la buena sensación de saber qué peleas son buenas para mí y qué peleas sobre mí. No importa cuántos años tengamos en la vida, todavía tenemos metas, ambiciones, metas para establecerse.

«Todavía tenemos que tener una razón para levantarnos por la mañana. Nadie más que yo por mi forma de pensar y salud mental. Hay una muy buena razón para darme enfoque y mantenerme saludable, no lo contrario. ¿Por qué Mike Tyson pelea de nuevo? ¿Por qué Manny Pacquiao pelea de nuevo?»

«¿Por qué Paulie Mallanagi pelea de nuevo? (Bare Knuckle) ¿Por qué Shane Mosley está peleando de nuevo? Somos cazadores, es lo que hacemos.

«La lucha sigue siendo un camino, pero no puedo esperar para volver al campo de entrenamiento, entrenar duro y sentirse bien. Debido a que tengo toda mi vida, espero volver a encender un espectáculo para todos. Aprecio las preocupaciones de las personas, pero por favor créanme, me siento genial y será genial para mí. Amo a Ricky. X».

La cartelera completa para la competencia de Hatton con Aldah se anunciará en los próximos meses, junto con los tiempos de partida oficiales para los combates. Como parece ahora, no se han compartido detalles sobre cómo los fanáticos pueden ver la pelea.