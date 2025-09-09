Rhodri Giggs apoya al hermano Ryan a pesar de las £ 1 millón

Ryan Giggs está nuevamente separado cuando la Premier League ha mencionado a la lista de nominaciones de 2025 para el Salón de la Fama, con el hermano del Manchester United Icon un crítico de la decisión

Ryan Giggs no se incluirá en el Salón de la Fama de la Premier League este año (Imagen: Getty)

Rhodri Giggs ha tomado la decisión de la Premier League de excluir a su hermano Ryan Giggs del Salón de la Fama.

La Premier League ha presentado recientemente una lista de 15 nominados, dos de los cuales serán elegidos para convertirse en miembro del prestigioso grupo de nombres existentes. La ausencia de la leyenda Giggs del Manchester United levantó las cejas, con diferentes jugadores que han alcanzado mucho menos que fueron seleccionados antes del galés.

Se produce después de varios escándalos fuera del campo que han eclipsado su ilustre carrera en los últimos años. Esto incluye un asunto de ocho años con la esposa de su hermano Rhodri, Natasha, quien fue expuesto en 2011.

El asunto causó una brecha en la familia Giggs cuando Rhodri y Natasha terminaron su matrimonio, aunque Rhodri ahora dice que todo es en el pasado e incluso afirma que se ha beneficiado financieramente.

En respuesta a un usuario de las redes sociales, el jugador de 48 años a principios de este año escribió Per GB News: «Mate, fue hace más de 14 años y tengo dos hijos con otra persona y gané mucho dinero con ello».

Añadió: «Me he ido. Hace 14 años y gané alrededor de £ 1 millón. No puedo estar en X y no espero que un pequeño granada fragmenten contigo. Todo el placer».

Si bien su hermano puede haber continuado, la reputación de Giggs parece haber sido afectada por ese incidente, su aparición con el modelo Imogen Thomas y su separación de alto perfil por Vrouw Stacey, que se completó en 2017.

El ex extremo, de 51 años, también dejó su papel como gerente de Gales en 2022 después de su arresto por sospecha de abuso. Negó repetidamente las acusaciones y fue limpiado en 2023 cuando su ex compañera Kate Greville se retiró del juicio.

Rhodri Giggs tiene prisa por la defensa de su hermano (Imagen: Manchester Evening News)

En una publicación anterior a las últimas inducciones que se realizaron, la Premier League tuiteó el domingo: «Casa de los grandes. Dos jugadores más son votados en el Salón de la Fama de la Premier League en 2025 …»

Rhodri expresó su frustración por la omisión de su hermano al responder con un montaje de los aspectos más destacados de los Estados Unidos de Giggs, además de la leyenda: «13 Medailles de la Premier League e innumerables goles y el número récord de asistencias de la Premier League. #Thhamhalloffame».

Aunque las risas no se pueden ver en la lista, varios de sus antiguos compañeros de equipo del United sí. Patrice Evra y Teddy Sherdingham recibieron sus primeras nominaciones, mientras que Gary Neville, Michael Carrick, Nemanja Vidic, Edwin van der Sar y Michael Owen fueron recordados.

Sol Campbell, Jermain Defoe, Cesc Fábregas, Les Ferdinand, Robbie Fowler, Eden Hazard, David Silva y Yaya Toure completa la lista de 2025 nominados. Giggs, que no ha regresado al entrenamiento desde 2022, pero se desempeña como director de Voetbal en Salford City, realizó 632 actuaciones de la Premier League y tiene el récord de asistencia de la división (162).

Durante su carrera como hombre de un club, realizó 963 actuaciones en todas las competiciones para los Red Devils. Ganó el título de la Premier League en un récord de 13 ocasiones separadas, así como cuatro copas FA, cuatro tazas de competencia y dos competiciones de campeones.

Los fanáticos tienen hasta el 15 de septiembre para emitir su voto en el sitio web y la aplicación de la Premier League para quienes les gustaría ver convertirse en miembro del Salón de la Fama. Luego, los resultados se presentan al actual miembro del Salón de la Fama, incluidos Sir Alex Ferguson y Arsene Wenger, quienes tomarán la decisión final sobre la cual se inician dos estrellas.

Incuctores del Salón de la Fama de la Premier League

2021: David Beckham, Dennis Bergkamp, ​​Eric Cantona, Thierry Henry, Roy Keane, Frank Lampard, Steven Gerrard, Alan Shearer.

2022: Sergio Agüero, Didier Drogba, Vincent Kompany, Wayne Rooney, Peter Schmeichel, Paul Scholes, Patrick Vieira, Ian Wright.

2023: Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger, Tony Adams, Petr Cech, Río Ferdinand.

2024: Andy Cole, Ashley Cole, John Terry.