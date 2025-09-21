Respuesta de Old Trafford a Alejandro Garnacho habló mucho sobre su salida en el Manchester United

Man Utd ganó 2-1 contra Chelsea el sábado en la Premier League y aquí están los puntos de conversación y los momentos que podrías haber perdido.

Garnacho fue abucheado en Old Trafford, y no se bajó del sofá. (Imagen: 2025 Getty Images)

Manchester United ganó 2-1 contra Chelsea en la Premier League el sábado por la noche.

El portero del Chelsea Robert Sánchez solo vio una tarjeta roja en el juego durante unos minutos. Eso le dio una ventaja a United y los Rojos fueron 2-0 gracias a los goles de Bruno Fernandes y Casemiro.

Hubo un giro para el intervalo cuando Casemiro recibió una segunda tarjeta amarilla.

Chelsea apuntó a un final nervioso al juego cuando Trevoh Chalobah anotó durante 10 minutos, pero United se defendió valientemente para lograr una victoria muy necesaria para Ruben Amorim.

Aquí están los puntos de conversación y los momentos que podrías haber perdido:

La reacción para Garnacho

La charla antes del juego era sobre si Garnacho comenzaría. El joven completó una reubicación de £ 40 millones al Chelsea en la última semana de la ventana y se esperaba que recibiera una recepción negativa.

Garnacho fue mencionado en el sofá y salió tarde para calentarse. Fue abucheado por cada rincón de la multitud y himnos de «Who’s That T *** de Argentina» comenzó cuando comenzó el juego.

Los fanáticos del Chelsea han robado el canto de United para Garnacho y transmitieron para el descanso «Viva Garnacho», que parecía una solicitud a Enzo Maresca para presentarle para la segunda mitad.

Garnacho se confundió nuevamente cuando se preparó para ponerse de pie, pero Maresca decidió no llevarlo. Garnacho se graduó de la Academia Unida, dio varios momentos brillantes para el primer equipo y anotó el gol de apertura en la final de la Copa FA de 2024, pero las circunstancias que llevaron a su partida a Chelsea significa que no será recordado con mucha preferencia.

«¿Quién es esa t *** de Argentina» vino del Stretford?

Amorim obtuvo lo que quería

Un inicio nocturno se sintió como la oportunidad perfecta para ofrecer una exhibición picante y eso es exactamente lo que produjeron los jugadores. United mostró la intención del primer silbato y mostró la «agresión» que Amorim quiere.

United no fue complaciente después de dos goles hacia adelante y luchó duro para ganar duelos. Incluso hubo un momento en que Harry Maguire ganó un desafío de diapositivas y golpeó a Joao Pedro en el cofre para frotarlo.

Eso fue seguido por Amad, quien golpeó la pelota en las gradas para frustrar un ataque del Chelsea. Amad salvó a la multitud agitando los brazos y los partidarios de United lo alabaron y respondió con enormes vítores.

Amorim discutió la importancia de ser agresivo y su mensaje ha sido recibido. Estará contento con la victoria, aunque no tenía que estar tan nervioso como en la fase final.

Los aplausos para Maguire

Maguire hizo su primer inicio de la temporada de la Premier League contra Chelsea y los fanáticos del United mostraron lo que pensaban de su fuerte exhibición cuando fue reemplazado por Leny Yoro en el minuto 70.

El internacional de Inglaterra dejó el campo a través del puesto Sir Alex Ferguson y recibió un aplauso creciente cuando caminó hacia el sofá. «Ohhh Harry Maguire», cantó el Stretford cuando Maguire aplaudió.

Maguire fue genial la temporada pasada, pero se ve obligado a ser paciente para hacer su primera competencia. El jugador de 32 años justificó su selección y esencialmente juega para un nuevo acuerdo, ahora ha sido presentado en el último año de su contrato.

Antes del juego, Maguire recibió una camisa enmarcada por hacer su actuación 250 para el club. Esperará poder alcanzar 300 actuaciones, pero eso significa que tendrá que ganar un nuevo acuerdo.

Amad estaba encantado

Chelsea no ha ganado en Old Trafford desde mayo de 2013 y tuvieron una montaña para subir para terminar esa carrera cuando Sánchez recibió una tarjeta roja, a solo cuatro minutos en el juego.

Benjamin Sesko hizo brillante para hacer un cabezazo a Bryan Mbeumo, que Sánchez trajo al piso fuera de la caja. El árbitro no seguía siendo otra opción que mostrarle a Sánchez una tarjeta roja para rechazar una clara posibilidad de gol, y Amad saltó sobre Mbeumo para celebrar mientras aún estaba en el piso.

La tarjeta roja le dio a United una oportunidad que no podían perder. Old Trafford estaba en una buena voz del primer silbato y el sonido aumentó un nivel diferente cuando Sánchez se arrastró del campo.

Los fanáticos del United hicieron su parte en las gradas para alentar al equipo a una victoria muy necesaria.

Ratcliffe finalmente mira una victoria

Sir Jim Ratcliffe tiene una lealtad dividida para United y Chelsea, por lo que no fue una sorpresa verlo presente el sábado. Ratcliffe celebró una reunión con Amorim el jueves y probablemente sintió que se quedaría dos noches más en Manchester para ver la colisión en la caja de los directores en Old Trafford.

Ratcliffe fue visto con Sir Alex Ferguson antes del juego. Luego, los monitores mostraron la caja de prensa de Ferguson, él debe irse «debe irse» cuando el portero del Chelsea Sánchez Mbeumo contaminó.

Ratcliffe asistió al Derby de Manchester y fue representado con las manos en la cabeza, una cara familiar desde que invirtió en el club. Afortunadamente, Ratcliffe estuvo presente este fin de semana para una victoria, que fue crucial para Amorim después de una semana de titulares y especulaciones sobre su futuro.