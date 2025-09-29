Registro de Zinedine Zidane para poder hacer un reemplazo perfecto para un hombre United Ruben Amorim

Ruben Amorim está bajo una enorme presión sobre el Manchester United después de su última derrota en Brentford, y Zinedine Zidane ha sido asociado con asumir Old Trafford

Zinedine Zidane está vinculado a convertirse en gerente del Manchester United (Imagen: Chris Brunskill/Fantassta/Getty Images)

Nuevamente, el nombre de Zinedine Zidane ha surgido en la entrevista de intensificación sobre quién estaría en línea para convertirse en el próximo gerente de Manchester United.

Esta vez es Ruben Amorim quien podría estar de acuerdo con el bloque de corte. El entrenador portugués se hizo cargo en United hace menos de 12 meses, pero comenzó su primera temporada completa con una victoria, dos empates y tres derrotas.

La seda de Amorim también es eliminada de la Copa Carabao por Grimsby Town en la segunda ronda, además de no calificar para las competiciones europeas para esta campaña, solo ha enfatizado la importancia de los resultados en la competencia.

Un debate real está creciendo en el término del cargo del gerente actual y cuando es reemplazado, Zidane es uno de los primeros candidatos posibles.

El ex ganador de la Copa Mundial de 53 años como jugador está actualmente sin trabajo de un gerente, como fue el caso desde que dejó al Real Madrid por segunda vez en 2021.

Y es su historial en la capital española lo que lo convierte en una propuesta tan atractiva para la próxima cita en Old Trafford.

Durante su primer encantamiento en el Santiago Bernabéu entre 2016 y 2018, Zidane terminó con un récord ganador del 70 por ciento. Durante este período, ganó nueve de sus trofeos, incluidos sus tres turbas de la Liga de Campeones para 2016, 2017 y 2018.

Real ganó finales contra el Atlético de Madrid, la Juventus y el Liverpool cuando el francés se convirtió en el único entrenador en la historia que ganó la competencia que a menudo uno tras otro.

Durante su segundo período con Los Blancos, Zidane obtuvo una velocidad ganadora del 60 por ciento. Ganó dos trofeos más para llevar su total final con el club a 11, y finalmente estaba invicto sobre las nueve finales que disputó.

Ruben Amorim supervisó otra tarde decepcionante para el Manchester United mientras perdieron en Brentford el sábado (Imagen: Getty Images)

En general, el récord ganador de Zidane como gerente real en ambos hechizos fue del 66 por ciento.

Además, los partidarios de United pueden disfrutar del historial personal de Zidane en el refugio contra algunos de los oponentes más pesados ​​de Europa.

Durante su tiempo con Real, nunca perdió en seis visitas al Camp Nou: la Casa de Grote rivaliza Barcelona. Tampoco perdió en tres viajes para perder la nueva casa del Atlético de Madrid, rival de la ciudad, el Wanda Metropolitano, Atlético de Madrid.

Dicho esto, debe reconocerse que el francés estaba en el refugio perdedor para la última visita del club a la antigua casa de Atleti, el Vicente Calderón. Esa fue una reunión semifinal de segunda etapa de la Liga de Campeones, y Real fue a la final.

En visitas a Alemania con Real, Zidane estaba invicto en dos visitas cada una en el Allianz Arena del Bayern de Múnich y Westfalenstadion de Borussia Dortmund.

Y en otros lugares, el control de Zidane de los desafíos más difíciles, incluido el posto sin derrota en las visitas a Anfield a Liverpool, el Estadio Allianz de la Juventus y el San Siro, donde el Inter de Milán era su oponente.