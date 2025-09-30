Recomendación de tareas de la Premier League de Oliver Glasner en los enlaces del gerente de Man United United

La nueva noticia del Manchester United como Oliver Glasner se ha convertido en el favorito de los corredores de apuestas para reemplazar a Ruben Amorim en Old Trafford

Oliver Glasner ha ganado tanto la Copa FA como el Escudo Comunitario con Crystal Palace. (Imagen: Ian Tuttle/Shutterstock)

El gerente de Crystal Palace, Oliver Glasner, podría haber manejado otro equipo de la Premier League esta temporada, porque el austriaco está conectado al Manchester United.

Los corredores de apuestas han mencionado a Glasner como el líder para reemplazar a Ruben Amorim, en medio de la creciente especulación sobre el futuro de Amorim en United después de su derrota por 3-1 contra Brentford el pasado fin de semana. Se supone que el entrenador en jefe portugués todavía tiene el apoyo de la junta, a pesar del último revés en el GTech Community Stadium, donde United afirma que no se está redactando actualmente.

Fuentes del club dijeron que la humillante derrota de la Copa Carabao contra Grimsby Town y los partidarios están cada vez más frustrados por la incapacidad del equipo de armar una serie consistente de resultados positivos. La victoria 2-1 sobre Chelsea levantó espíritus en Old Trafford, pero la actuación contra Brentford fue un revés.

Varios gerentes son rumores como potenciales reemplazos, y Glasner, que ha ganado la Copa FA y el escudo comunitario, podrían haber reemplazado a Ange Postecoglou en Tottenham a principios de este verano.

Hablando en TalkSport, el ex presidente del Palacio, Simon Jordan, reveló que presentó a Glasner al ex presidente del Tottenham, Daniel Levy, en el verano. Los Spurs estaban buscando un nuevo gerente para reemplazar Postecoglou, pero Levy finalmente eligió nombrar a Thomas Frank de Brentford.

«Amo a Glasner. Con el debido respeto por la izquierda, en realidad le dije a Daniel (Levy) sobre él en el verano:» ¿Por qué no Glasner? «, Reveló Jordan.» Tenía su propia opinión al respecto, pero creo que es un gerente superior.

«¿Creo que él será el gerente del palacio al final de la temporada? Me sorprenderá porque no le queda nada en su contrato. Este es su último año. Todavía no ha recibido el apoyo. Está trabajando en el Oráculo. Quitan a sus mejores jugadores, eliminan repetidamente a sus mejores jugadores.

«Afortunadamente para el palacio, qué tan bien no los sacan, estos clubes ahora tienen que pagar por ello. Eso es lo bueno de ello. [Eberechi] Eze se ha ido y por el mejor dinero Olise fue por dinero decente y la gente tiene que pagarlo. Y Guehi, no salió de la casa. Pero de nuevo, trabajan en su nivel más alto.

«Es como Nottingham Forest el año pasado. Su forma de forma, como una unidad, si un equipo es fantástico. Mire los equipos que derrotan, miran los resultados que obtienen y tienen una competencia europea. Así que veremos cómo eso tiene lugar con el poder de su equipo».

El gerente austriaco ha abordado los rumores que lo vinculan con la silla caliente de Old Trafford. «Sigo todos los rumores, y eso es todo lo que hay, neutral y completamente relajado», dijo Kicker.

«Concéntrese en el trabajo diario con mis jugadores y entrenadores e intente disfrutarlo tanto como sea posible».

Glasner se ha convertido en el favorito de los corredores de apuestas después de un período impresionante en Selhurst Park. Gareth Southgate, quien se asoció con el trabajo unido el año pasado, también se queda con los líderes.

Los Eagles tienen que perder un partido de la Premier League esta temporada. Su dramática victoria tardía sobre Liverpool los empujó al tercer lugar en la mesa el sábado, haciéndolos invictos por sus primeros seis juegos.

