El exdelantero de la Premier League Matt Jansen recordó lo cerca que estuvo del Manchester United antes de que ocurriera un accidente que puso en peligro su vida.

Matt Jansen perdió dos oportunidades de fichar por el Manchester United (Imagen: Ross Kinnaird/Getty Images)

La ex estrella de la Premier League Matt Jansen insiste en que no se arrepiente de haber rechazado al Manchester United no una sino dos veces.

Jansen fue una de las estrellas en ascenso del fútbol inglés a principios de la década de 2000 y estaba listo para ir a la Copa del Mundo de 2002, pero quedó fuera en el último minuto cuando Sven-Goran Eriksson optó por traer un defensor adicional, Martin Keown, en su lugar. Más tarde, ese mismo verano, sufrió lesiones que pusieron en peligro su vida en un accidente de scooter mientras estaba de vacaciones en Roma.

Volvería al campo, pero nunca volvería a ser el mismo jugador. Jansen finalmente cayó fuera de la liga antes de comenzar a entrenar en Chorley. Actualmente forma parte del cuerpo técnico del condado de Stockport.

Al principio de su carrera, Jansen perdió dos oportunidades de unirse al equipo conquistador de Sir Alex Ferguson. El primer acercamiento lo vio en el club local Carlisle, entonces propiedad del ex aspirante a propietario del United, Michael Knighton.

Jansen recordó cómo él y su compañero estrella en ascenso Rory Delap fueron «promocionados» por Knighton y entrenaron con los Red Devils durante una semana. Luego se le dio a elegir directamente entre United o Crystal Palace. Eligió esto último porque significaría más fútbol del primer equipo.

“Mi padre le dio un ultimátum a Michael Knighton: dame un nuevo contrato o véndeme”, dijo en exclusiva HOMBRE Deportes en colaboración con Palentir planificación financiera.

Jansen estuvo como entrenador de Chorley antes de unirse al condado de Stockport. (Imagen: Getty Images)

«Volvió a vernos y nos dijo que las dos ofertas más importantes procedían de Palace y Manchester United, un millón de libras más extras. La decisión fue mía».

«Acababa de entrar en el primer equipo de Carlisle. Me encantaba la admiración y la emoción que conllevaba jugar al fútbol del primer equipo. Pensé que tendría más posibilidades de continuar con eso en Palace, así que los elegí en lugar del United».

Pero a medida que la reputación de Jansen se disparó en el sur de Londres, Palace decayó, tanto dentro como fuera de la cancha. Le dijeron que era clave para la supervivencia de los Eagles cuando una gran cantidad de clubes más grandes, incluido el United, vinieron por él. A Jansen le dijeron que la elección de Blackburn sería lo mejor para el club en problemas financieros.

Recordó: «Me encantó jugar para ellos en la Premier League, pero lamentablemente nos hundimos. Luego vendieron el club. Fue una experiencia vertiginosa».

“Terry Venables entró [as manager]Mark Goldberg le compró el club a Ron Noades. Pero el dinero se acabó y me convertí en un activo que tenían que monetizar.

Jansen pensó que tendría otra oportunidad de unirse al United (Imagen: Todo deporte)

“Llegué una mañana y [manager] Steve Coppell me dijo: «Hoy no juegas, hemos aceptado una oferta de 5 millones de libras de la Juventus». Pensé ‘¡Guau!’

«Eso me emocionó. Al minuto siguiente fueron Chelsea, Newcastle, Arsenal y nuevamente Manchester United, todos con ofertas de £5 millones. Tuve que tomar una decisión».

‘A las once entró Blackburn. Jack Walker [Blackburn’s owner] dijo que pagaría £4,1 millones, pero que lo pagaría todo por adelantado. Palace me dijo que habría salvado al club. No sé si hubiera salvado al club o no, pero me preguntaron si estaba dispuesto a ir allí».

En ese momento, Blackburn era un club establecido de la Premier League que había vencido al United en el título de liga apenas unos años antes. Jansen dijo: «Brian Kidd se había convertido en entrenador. Lo conocía de mi semana de entrenamiento en el United. Así que para ayudar al Crystal Palace opté por ir a Blackburn, de lo cual no me arrepiento. Me encantó estar allí. Desafortunadamente descendimos y Brian fue despedido. Graeme Souness entró. Él estabilizó el barco y conseguimos el ascenso».

Jansen ganó la Copa de la Liga con Andy Cole meses antes de sufrir lesiones mortales en un accidente de scooter en Italia. (Imagen: Getty Images Deporte)

Jansen ayudó al Blackburn a ganar la Copa de la Liga de 2002, anotando y luego preparando el gol de la victoria para Andy Cole contra el Tottenham en Cardiff. Con eso en mente, Jansen no se arrepiente de haber rechazado al United, incluso si eso significara jugar con grandes de esa época, incluidos David Beckham, Roy Keane, Ryan Giggs y Paul Scholes.

«En realidad no», insistió. “Jugué al fútbol del primer equipo en Crystal Palace y rápidamente volví a llamar la atención en Juventus, Arsenal, Newcastle y United. [showing interest].

«Disfruté mi tiempo en Blackburn. Mi carrera estaba progresando y quién sabe, si no hubiera tenido el accidente, tal vez habría llegado el momento de mudarme al Manchester United. En ese momento era demasiado pronto». [to go to United] Pensé, así que decidí ir a Palacio. E ir a Blackburn fue la decisión correcta. La decisión equivocada fue montarme en una scooter en Roma”.

