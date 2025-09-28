‘Realmente importante’ – Pep Guardiola señala el cambio clave de Jeremy Doku en Man City

El administrador de Manchester City, Pep Guardiola, habló sobre una mejora que Jeremy Doku hizo en su juego

Pep Guardiola habla con sus jugadores en Manchester City

Pep Guardiola cree que Jeremy Doku ha aprendido a castigar a los equipos cuando intentan marcarlo fuera del juego. La estrella de Manchester City continuó su hermosa forma con una asistencia en la victoria 5-1 sobre Burnley.

Fue una merecida recompensa después de que le dio a Kyle Walker una tarde difícil a su regreso a Etihad. Una carrera de lanzamiento en el cuadro creó el primer gol cuando su disparo fue solo parcialmente almacenado y nuevamente en la red por Maxime Esteve.

La asistencia también fue importante: el belga ahora tiene más asistencias para Haaland de lo que sucedió en el Etihad en sus dos primeras temporadas. Cuando Haaland anota goles, City generalmente gana juegos.

Guardiola está satisfecho con la forma en que Doku camina hacia los defensores, pero aún más feliz con la forma en que parece haber descubierto más para descubrir qué hacer si los oponentes lo duplican o lo triplican. La última bola del jugador del ala es un punto de atención desde que fue firmado en 2023, pero parece haber habido una clara mejora de un jugador que todavía tiene mucho tiempo a la edad de 23 años para mejorar cada vez más.

«Le pido a los jugadores de ala en el último tercio que vayan 1vs 1 o 1vs2 y tengo la sensación de que la decisión de Jeremy mejoró en el último tercio como Wow. En comparación con el pasado, hizo una asistencia para Erling y ve los canales», dijo Guardiola.

«Es una amenaza increíble para los equipos que son un bloqueo bajo y profundo. Jeremy es realmente importante y cuando el equipo es transición, podría luchar un poco, pero tenía la pelota y trajo al oponente a la caja.

«Ahora lee bien. Cuando Jeremy va allí para el segundo gol, dos o tres oponentes van allí.

«No le permiten ir 1vs1 porque es imposible detenerse. No hay un jugador de ala más de 5-10 metros más fuerte que Jeremy, puede ir a la izquierda o a la derecha.

«Ahora lee cuando los oponentes van dos o tres que el otro hombre es libre de hacer una cruz o un pase adicional. Mejoró mucho y el segundo objetivo es un ejemplo de eso. Josko ha hecho una buena cruz y tenemos suerte de que Matheus inmediatamente haya hecho una buena cruz y obtuvimos el tercero».

Doku ahora tiene tres asistencias en sus últimos tres partidos de liga y ha planeado un fuerte reclamo para mantener su lugar en el equipo. Después del descanso internacional, se someterá a más competencia, y se espera que Omar Marmoush y Rayan Cherki estén en forma cuando los jugadores regresen más tarde en octubre.

