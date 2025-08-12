Real Betis ofrece una actualización de transferencia sobre el extremo del Manchester United Antony – ‘Crazy’

Real Betis tiene la esperanza de firmar a Man United Winger Antony para la ventana de transferencia que se cerrará el próximo mes.

El director deportivo del Real Betis, Manu Fajardo, ha confirmado que el club español no renuncia a la nueva firma del jugador de Manchester United-Vleugel Antony para el final de la estrella de transferencia de este verano.

Se espera que Antony salga del club frente a la ventana el 1 de septiembre. Betis mantuvo interés en el brasileño durante todo el verano después de haberlo firmado en préstamo en enero para la segunda mitad de la campaña 2024/25. Se destacó en España, anotó nueve goles y registró cinco asistencias en solo 26 juegos.

El período de Antony en Betis lo vio dar nueva vida a su carrera y crear un mercado para sí mismo frente a la ventana de este verano. Sin embargo, todavía tiene que descubrir si se le ofrecerá una ruta de Old Trafford después de que no haya jugado un solo minuto de la campaña del club.

Fajardo quiere firmar al joven de 25 años por segunda vez y ha confirmado que tanto Betis como Antony quieren un acuerdo, pero ha sugerido que solo pueden completar el acuerdo si las finanzas involucradas son razonables.

«Ambas fiestas quieren que esté aquí esta temporada», dijo Fajardo, según lo citado por AS. «Todos los días que pasa, podemos soñar que él esté aquí.

«Si Antony está aquí, es porque las figuras agregan. Lo más importante es la sostenibilidad del club; no podemos hacer nada loco.

«Es genial pensar en grande, pero también tienes que mantener los pies en el piso. Si no firma con un club, todavía hay opciones, pero el acuerdo tendrá lugar dentro de los parámetros que hemos estimado en el club».

Se cree que si quieren firmar a Antony por segunda vez, Betis debe llevarlo a préstamo en medio de las dudas de que podrían financiar un acuerdo permanente para él.

United tiene que vender al brasileño por £ 32.58 millones este verano para evitar una pérdida bajo las Reglas de Beneficio y Sostenibilidad (PSR). Se ha ido durante dos años más en su acuerdo en Old Trafford.

