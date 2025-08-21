Real Betis Boss ofrece una nueva transferencia de Antony -Update en medio de la decisión del Manchester United

El hombre más nuevo UTD transfiere noticias en medio de la especulación sobre Antony y su futuro en Old Trafford.

Manuel Pellegrini quiere traer a Antony de vuelta al equipo real de Betis. (Imagen: UEFA a través de Getty Images)

El verdadero gerente de Betis, Manuel Pellegrini, le dijo al Manchester United que deberían tomar una decisión sobre el futuro de Antony en medio del club de traerlo de regreso a España. El brasileño fue excluido del equipo de Ruben Amorim este verano después de su regreso de un período de préstamo en Betis, donde anotó nueve goles y registró cinco asistencias en 26 actuaciones.

Se cree que Betis quiere firmar a Antony nuevamente este verano, pero con un poco más de una semana hasta que la ventana de transferencia esté cerrada, se queda en Inglaterra. A principios de este mes, el director deportivo Mani Fajardo confirmó que solo castigarán un paso diferente para Antony si no amenaza su situación financiera.

Antony ha sido omitido del equipo de Amorim durante la pretemporada y el comienzo de la temporada 2025/26. Ahora Pellegrini United ha llamado para tomar una decisión sobre la ex estrella de Ajax. «No hablé con Antonio», dijo Diario como.

«Todos sabemos que Antony fue muy bueno aquí, queremos a Antony con nosotros, Antony indudablemente quiere regresar.

«Pero también necesitamos al propietario, que es el Manchester United para tomar una decisión».

El extremo es uno de los cinco jugadores que están firmados para salir del United antes de que se cierre la ventana. Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Tyrell Malacia y Rasmus Hojlund están asociados con los movimientos, porque actualmente no forman parte de los planes de Amorim.

Garnacho tendría un traslado al Chelsea, mientras que Sancho ha sido objeto de un fuerte interés de Roma. Malacia regresó de su hechizo de préstamo en el PSV Eindhoven en el verano, mientras que la gran observación de Benjamin Sesko, la llegada de RB Leipzig Hojlund ha visto el orden jerárquico en Old Trafford.

