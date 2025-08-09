RB Leipzig Respuesta a Benjamin Sesko Man United Transfer habla mucho

Manchester United ahora está a punto de completar la firma de £ 74 millones del delantero RB Leipzig Benjamin Sesko.

Benjamin Sesko va a Man Utd. (Imagen: Maja Hitij/Getty Images)

RB Leipzig ha enviado un mensaje elegante a Benjamin Sesko mientras se mudaba al Manchester United.

Sesko voló al aeropuerto de Manchester el jueves por la noche a través del jet privado para completar su cambio de acercamiento a la Premier League. El esloveno, de 22 años, se sometió a su médico el viernes y ahora parece que es solo cuestión de tiempo antes de que se confirme oficialmente la firma.

United le pagará al club alemán una tarifa que podría alcanzar £ 74 millones para el centro de centro después de haber marcado 21 goles en todas las competiciones la temporada pasada. Los Rojos verán ese acuerdo por sí mismos como un golpe, dado que estaban desafiando el interés de Newcastle antes de la prisa.

Está bien documentado que Sesko tenía una buena comprensión con su club sobre su futuro. Después de firmar un nuevo contrato el verano pasado, se llegó a un acuerdo masculino con Leipzig, quien le permitiría explorar un nuevo desafío como club que consideraba «especial», produjo una oferta que era aceptable.

Tal oferta de United ha sido presentada y ahora Sesko está a punto de ser confirmada como un jugador de United. Puede ser raro que los clubes pierdan a un jugador importante para mostrar un buen gusto en su reacción a la inevitable salida de su jugador.

Leipzig, sin embargo, detectó la tendencia el jueves con su mensaje al Rush en Instagram. Al compartir una selección de las celebraciones y las tomas de acción en el juego de Sesko, el Bundesliga Club de Post respaldó: «Hoy es un gran día para #Airsesko», un claro reconocimiento de su salida.

El contenido no se puede mostrar sin permiso

Leipzig luego confirmó su comprensión de que Sesko llegó a United en United el viernes en una actualización del equipo, que confirmó que el jugador de 22 años ‘fue relevado de tareas en el primer equipo para mantener conversaciones con otro club’. Se desconoce el anuncio oficial de Sesko como jugador unido, pero puede coincidir con la colisión de la temporada anterior del mañana con Fiorentina el almuerzo del sábado (12.45 horas).

Aquí Las noticias de la tarde de ManchesterEstamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Haga clic aquí para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify y Apple Podcasts, y también puede ver en YouTube.