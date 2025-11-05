Rayan Cherki recibe un gran impulso para el Manchester City antes de la reunión y prueba de Florian Wirtz en Liverpool

El creador de juego del Manchester City, Rayan Cherki, ha tenido una gran semana para los Blues y podría estar listo para una semana más.

Rayan Cherki

Han pasado siete días para Rayan Cherki.

Si Wolves fue el comienzo de su carrera en el Manchester City cuando salió del banquillo para marcar su primer gol para el club, Swansea fue un seguimiento importante cuando regresó de una lesión de larga duración para marcar uno y convertirlo en uno. Más importante aún, unos días después, asistió en dos goles a Erling Haaland, ayudando a los Blues a conseguir una de sus mejores victorias de la temporada.

Estas actuaciones han deleitado a Cherki y también a muchos Blues, que se emocionaron cuando ficharon a un jugador tan creativo en el verano y aún más cuando dijo en su primera entrevista que quería «matar» al United. Las cosas mejoraron aún más para el joven de 23 años el martes cuando le preguntaron a Haaland por él.

«Tiene algún tipo de habilidad especial que es difícil de explicar, un poco como Kevin [De Bruyne] cuando podía adelantar a cualquiera en cualquier lugar del campo», explica el número 9 del City. «Tiene un talento especial y tenemos que ayudarle a desarrollarse aún más porque puede ser realmente bueno».

Si Haaland te elogia, debes estar haciendo mucho bien. Compararte con el incomparable Kevin De Bruyne realmente no eleva el listón.

Eso puede ser una carga para algunos, una carga que los hunde y les resulta difícil de mover. Será interesante ver cómo Cherki maneja las crecientes expectativas. Espera tener la oportunidad contra Dortmund y Liverpool esta semana.

Eso nos lleva a Florian Wirtz. Parte de la razón por la que Cherki ha podido pasar desapercibido, aparte del hecho de que ha estado lesionado durante seis semanas, es porque costó menos de un tercio que Wirtz.

Los fanáticos del City se enojaron cuando Wirtz optó por mudarse a Anfield en lugar de convertirse en el sucesor de De Bruyne en el Etihad, pero un Cherki tacaño rápidamente levantó el ánimo. Cuando ambos jugaron entre sí para sus selecciones nacionales en la UEFA Nations League, la falta de una diferencia de £82 millones entre los dos aumentó la emoción de los Blues.

No es nada seguro que Wirtz comience en el City el domingo, después de haber comenzado su carrera en Liverpool con la carga de ser (poco antes de que Alexander Isak ganara el título) la transferencia más cara de la historia del fútbol inglés. Si a Cherki se le da la oportunidad de aprovechar sus dos últimos partidos contra el Dortmund, existe una posibilidad real de que conserve su lugar para la visita de los campeones el domingo.

Esa puede parecer su prueba más grande hasta el momento, aunque ningún partido puede ser tan aterrador como tratar de estar a la altura de las comparaciones de De Bruyne. Asimismo, ningún logro puede ser mejor que hacerlo realidad.

