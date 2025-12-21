Rayan Cherki lidera la revolución del Manchester City, aunque Pep Guardiola no siempre esté de acuerdo

Rayan Cherki se ha convertido en un firme favorito en el Manchester City y su importancia en el equipo va en aumento

Rayan Cherki y Erling Haaland celebran el segundo gol del Manchester City en la victoria sobre el West Ham

En las últimas semanas, Manchester ha dado la bienvenida a un nuevo artista y el Etihad es su lienzo. Rayan Cherki realizó otra actuación magistral cuando el Manchester City derrotó al West Ham para registrar una séptima victoria consecutiva en todas las competiciones y ascender a la cima de la Premier League.

Ausente al comienzo de la temporada debido a una lesión, Cherki se ha abierto camino en la primera opción de Pep Guardiola y en los corazones de los fanáticos del City. El jugador de 22 años es uno de esos jugadores por los que pagarías. Estimula y cautiva, deleita y dicta.

Ya había mostrado algunos toques que demostraron su talento antes de que los rápidos pies del City se abrieran camino hacia su segundo gol, una jugada maravillosamente construida que terminó con Tijjani Reijnders disparando al techo de la red.

Cherki se quedó casi inmóvil en el costado derecho, encantado con su trabajo cuando Erling Haaland, que ya había marcado y volvería a hacerlo, señaló al francés para reconocer el papel que tuvo en el gol. También fue Cherki, que recuperó el balón en el borde del área penal del West Ham para crear la oportunidad.

Pep Guardiola bromeó el viernes diciendo que no quería hacer demasiados elogios a su número 10; habló después del sensacional gol de Cherki en Rabona contra el Sunderland sobre hacer bien las cosas simples; Después de Brentford, señaló que Cherki había sido reemplazado porque estaba demasiado cansado para realizar el trabajo defensivo necesario.

Cherki volvió a ser sustituido temprano contra los Hammers, y Guardiola quiso más de él y de otros a lo largo de los 90 minutos. Si bien el técnico del City puede estar feliz de sacrificar un toque de complejidad por un enfoque más simplista y consistente, no puede negar la influencia que Cherki puede tener en los juegos y la energía que transmite a la multitud.

Él cambia las reglas del juego y ahora mismo está cambiando las reglas del juego. Si el City va a desafiar en casa y en el extranjero, habrá momentos en los que se requerirá un momento de magia. Cherki es el mago, un artista que pinta cuadros que otros no pueden ver.