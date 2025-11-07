Rayan Cherki está listo para ganar el enfrentamiento de £ 116 millones del Liverpool mientras los elogios del Man City resuenan en sus oídos

El Manchester City fichó a Rayan Cherki procedente del Lyon este verano y parece que han encontrado una ganga tras su impresionante comienzo en el Etihad.

Rayan Cherki ha tenido un impacto deslumbrante en el Etihad esta temporada

La carrera de Rayan Cherki en el Manchester City puede haber durado sólo 389 minutos hasta el momento, pero ya está dejando atónitos a sus compañeros después de llevar su cuenta de goles a ocho con el gol del miércoles contra el Borussia Dortmund.

Cherki tiene cuatro goles y cuatro asistencias para los Blues, pero solo ha sido titular en cuatro de sus 12 partidos desde que llegó procedente del Lyon por 34 millones de libras. Después de que una lesión interrumpiera su impulso inicial, regresó con fuerza la semana pasada.

En 174 minutos contra Swansea, Bournemouth y Dortmund, Cherki suma dos goles y tres asistencias, y parece casi seguro que será titular contra el Liverpool este fin de semana.

Marcó los dos goles de Erling Haaland contra los Cherries, lo que permitió al delantero decir de Cherki que «tiene una habilidad especial que es difícil de explicar».

Calmó los nervios con un gol desde el banquillo contra el equipo de la Bundesliga el miércoles por la noche. Cuando se le preguntó sobre el impacto de Cherki desde que regresó de una lesión, John Stones pensó por un momento y dijo: «Para ser honesto, no sé cómo describir a Rayan».

La deslumbrante repercusión del francés, tanto desde el banquillo como desde el inicio, le hace abrirse camino en los planes de Pep Guardiola. La pregunta es si juega por la derecha y reemplaza a Savinho, o si el mediocampo es lo suficientemente grande para Cherki y el en forma Phil Foden. Eso es un buen dolor de cabeza para Guardiola.

Está claro que Cherki ha tenido un gran impacto en sus compañeros de equipo desde que se mudó en verano del club de su infancia. Tuvo una gran temporada en la Ligue 1 el año pasado y está llevando esa forma a la Premier League.

El jugador de 22 años es una fuerza creativa y un creador de juego a la antigua usanza, y si comienza contra el Liverpool este fin de semana, su batalla con Florian Wirtz, si es titular con el Liverpool, será taquilla.

El City dejó a Wirtz cuando el Liverpool elevó su oferta a nueve cifras y por menos de un tercio del precio claramente obtuvo una parte con Cherki.

Sus números han superado fácilmente a los de Wirtz en el Liverpool desde su llegada a la Premier League en el verano, y Stones está encantado de ver a Cherki aportando un toque de arrogancia al juego del City.

“Es alguien que me gusta tener aquí”, afirmó el central. «Su compostura, su habilidad con ambos pies, su aplomo, su estilo. Su arrogancia en el buen sentido. Tomará el balón, verá algo que nadie más ve».

«Tiene esa calidad y estamos muy contentos de que esté aquí y de que estemos jugando y anotando».

Haaland en particular podría beneficiarse de la visión de Cherki. El noruego es un maestro a la hora de cronometrar sus carreras para ponerse detrás de una defensa y contra el Bournemouth hubo señales claras de que el internacional francés estaba en su onda.

«Es un buen tipo con grandes cualidades, como todos podemos ver», dijo Haaland. «Al fin y al cabo, se trata de fútbol, ​​donde podemos sacar lo mejor de cada uno en el campo.

“Con él pasa lo mismo, tenemos que ayudarlo en su espíritu libre como número 10, a pasarme el balón, a ayudar a los jugadores atacantes, porque tiene una habilidad especial que es difícil de explicar.

“Un poco como Kevin [De Bruyne] tenía, simplemente puede adelantar a cualquiera, en cualquier lugar del campo. Es un talento especial y tenemos que ayudarlo a desarrollarse aún más, porque puede ser muy bueno».

A Cherki le gusta la comparación con De Bruyne después de menos de seis horas y media con la camiseta del City. Este fin de semana se enfrentará a Wirtz y, en el estado de forma actual, probablemente solo habrá un ganador.