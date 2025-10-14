Rasmus Hojund recibe la reacción del Manchester United tras la reactivación de los goles

El delantero del Manchester United Rasmus Hojlund está disfrutando de un buen comienzo cedido en el Napoli y el danés ha continuado su buena forma durante el parón internacional de octubre.

Rasmus Hojlund ha estado en gran forma con el Napoli y Dinamarca en las últimas semanas. (Imagen: Getty Images)

Rasmus Hojlund ha recibido una reacción violenta de los jugadores pasados ​​y presentes del Manchester United después de publicar una actualización en las redes sociales.

El delantero se unió al Napoli, campeón de la Serie A, en préstamo por una temporada este verano después de que el entrenador en jefe de los Rojos, Ruben Amorim, lo considerara excedente para los requisitos. Pese a su deseo inicial de quedarse en Old Trafford y luchar por su plaza, parece que su decisión de marcharse, incluso con las llegadas de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko, está justificada.

Hojlund encontró el fondo de la red sólo cuatro veces en la Premier League para el United la temporada pasada, contribuyendo al decepcionante puesto 15 del club en la máxima categoría inglesa. Sin embargo, en sólo seis partidos de la Serie A y la Liga de Campeones, Hojlund ya igualó esa cantidad de goles con el técnico del Napoli, Antonio Conte.

Y el delantero ahora ha compartido una actualización en las redes sociales mientras se encuentra en servicio internacional con Dinamarca. El jugador de 22 años marcó dos goles en los partidos internacionales actuales de octubre.

«Un hombre sabio dijo una vez: ‘Las metas son como salsa de tomate. Una vez que llegan, siguen llegando», dijo en Instagram.

La publicación de Hojlund recibió me gusta de sus compañeros de equipo de Dinamarca y los Rojos, Patrick Dorgu, el exjugador del United Christian Eriksen y Mbeumo.

El contenido no se puede mostrar sin permiso.

Mientras tanto, el técnico de Dinamarca, Brian Riemer, ha lanzado una crítica apenas velada al United por la forma de Hojlund con el Napoli. Sobre si Hojlund todavía puede tener éxito en Inglaterra, Riemer dijo a través de TipsBladet: «Creo que Rasmus tiene calidad para ambas competiciones, sin discusión.

«¿Encaja en el fútbol italiano? Sí. No había dudas al respecto, porque ya lo había demostrado».

«Pero eso no significa que no encaje en el fútbol inglés. Al contrario, casi diría».

Y añadió: «El hecho de que ahora esté en un equipo que funciona bien y tenga jugadores a su alrededor que se enorgullecen de hacer el bien a los demás ayuda a determinar el resultado para un delantero como Rasmus, que necesita mantenimiento. Es más importante que la liga en la que juegas».

Sky Sports tiene un paquete con descuento de Premier League y EFL Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información £49 £35 Aire Compra Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete Essential TV y Sky Sports para la temporada 2025/26, ahorrando a los miembros £ 336 y ofreciendo más de 1400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará un mínimo de 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, frente a un máximo de 100 más.

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas novedades de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red, que presenta The Midweek Debate. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.