Rasmus Hojlund transfiere el último como hombre unido cerca de la inyección de efectivo, mientras que Spits tiene su deseo

Last Manchester United Transfer News and Gossip con una actualización sobre el futuro de Rasmus Hojlund en Old Trafford

Rasmus Hojlund del Manchester United (Imagen: Patrick McDermott, Getty Images)

Han surgido más actualizaciones sobre el futuro de Rasmus Hojlund en medio de los rumores sobre una posible salida del Manchester United.

El futuro de Hojlund ha sido objeto de una intensa especulación durante todo el verano, porque el delantero Unido probablemente saldrá cada vez más al club. El internacional de Dinamarca cayó en el orden jerárquico en Old Trafford después del club Benjamin Sesko de RB Leipzig firmó un contrato de £ 74 millones, con Matheus Cunha y Bryan Mbeumo, que también llegaron este verano.

Como resultado, United está abierto a dejar que Hojlund salga del club este verano con un acuerdo permanente. Se supone que los Rojos están buscando alrededor de £ 30 millones para la firma del delantero, y un regreso a Italia aparentemente está en las tarjetas.

Sky Italia informa que Napoli explora un acuerdo para firmar a Hojlund y está dispuesto a darle al delantero los requisitos que desea. Se ha afirmado que Hojlund le gustaría un acuerdo de préstamo con la obligación de comprar, algo que Napoli aparentemente está listo para ofrecer.

El informe no establece qué costos de Napoli está dispuesto a pagar a Hojlund en un acuerdo permanente después de un hechizo de préstamo, que duraría toda la temporada. Hojlund no formó parte del equipo Unido, que se oponía al Arsenal en Old Trafford en su primer partido de la Premier League el domingo.

Todavía se ve por ver si United castigaría un acuerdo para que Hojlund se una a Napoli, incluso si incluye la obligación de hacer que la mudanza sea permanente. Chelsea tenía la misma cláusula en el acuerdo de préstamo para Jadon Sancho hace 12 meses, pero en su lugar decidió pagar una multa en la que el delantero regresó a Old Trafford.

¡Reciba noticias y actualizaciones de United Transfer en WhatsApp! Nuestro equipo de expertos en el Manchester United es todo el entreso de Old Trafford esta semana y luego puede obtener las últimas noticias del equipo, actualizaciones de lesiones, respuesta y análisis junto con información interior en su teléfono al convertirse en miembro de nuestra nueva comunidad de WhatsApp gratuita. También puede convertirse en miembro de la banda de 50,000 (¡y creciente!) De United Fans que nos siguen WhatsApp -Channel. Regístrese aquí con nuestra comunidad y conviértase en miembro de nuestro canal de WhatsApp aquí. – También tratamos con nuestros miembros de la comunidad en ofertas especiales, promociones y anuncios de nosotros y nuestros socios. Si no le gusta nuestra comunidad, puede ver cada vez que lo desee. Si tienes curiosidad, puedes leer nuestro Declaración de privacidad .

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Haga clic aquí para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify y Apple Podcasts, y también puede ver en YouTube.