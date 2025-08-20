Rasmus Hojlund Transferir nuevo

Last Manchester United Transfer News and Gossip con una actualización sobre el futuro de Rasmus Hojlund en Old Trafford

Rasmus Hojlund podría estar en movimiento este verano (Imagen: Getty)

Según los informes, Napoli ha mostrado interés en firmar a Rasmus Hojlund del Manchester United este verano.

Hojlund está fuertemente conectado a un paso de Old Trafford, con los rumores intensamente después de la llegada de Benjamin Sesko en un acuerdo de £ 74 millones con RB Leipzig. El delantero no fue incluido en el equipo de la jornada para la Liga de la Premier League contra el Arsenal el domingo, por lo que la especulación fue impulsada aún más.

United está dispuesto a aceptar una tarifa en la región de £ 30 millones para Hojlund este verano, y AC Milan ha sido acreditado con el interés de firmar al atacante.

Pero ahora Fabrizio Romano informa que Napoli ha mostrado interés en firmar a Hojlund este verano.

El informe afirma que los campeones gobernantes de la Serie A mantuvieron conversaciones con los representantes de United y Hojlund sobre un acuerdo para firmar el Dinamarca Internacional.

Se ha sugerido que un movimiento podría ser un acuerdo de préstamo, aunque parece que a Hojlund le gustaría quedarse en Napoli después de esta temporada si se completaría un movimiento.

Durante la gira de pretemporada de United a través de los Estados Unidos, Hojlund dejó en claro que todavía creía que tenía un futuro en Old Trafford, a pesar de la especulación continua de una posible salida.

«Creo que mi plan es muy claro y es para mí seguir luchando por mi lugar, pase lo que pase», dijo Hojlund a principios de este verano.

«La competencia está bien para mí, me agudiza. Estoy más que listo. Me siento bien, así que agradezco todo lo que viene».

