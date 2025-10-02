Rasmus Hojlund señaló la celebración de Napoli, envíe el hombre claro

Ramus Hojlund está prestado en Napoli del Manchester United e impresionado por Antonio Conte Side mientras marcó dos goles en la Liga de Campeones contra CP deportivo

Rasmus Hojlund está celebrando su objetivo (Imagen: SSC Napoli/SSC Napoli a través de Getty Images)

Rasmus Hojlund anotó un aparato ortopédico para Napoli para inspirar una victoria sobre el CP deportivo en la promoción europea y enviaron un mensaje de que todos de un Manchester United apuñalarán.

El atacante señaló el emblema de la Liga de Campeones en la manga cuando celebró su gol de apertura en el Stadio Diego Armando Maradona de Napoli.

El ex maestro de Dinamarca fue interpretado por el ex maestro de Manchester City, Kevin de Bruyne, antes de ofrecer un final genial para darle a su nuevo equipo una ventaja de 1-0 y colocar la pelota colocando las piernas de Rui Silva.

Sporting regresó al juego cuando Luis Suárez anotó desde el punto de penalti en la segunda mitad, pero Hojlund no estaba listo.

De Bruyne fue nuevamente el proveedor para rizar una pelota burlona en el área y el prestamista Manchester United -Spits Hojlund renunció a Silva para anotar un encabezado y provocar fiestas más jubilosas.

El danés golpeó las cajas con su antiguo rival entre ciudades, mientras que realmente encendió su carrera con Antonio Conte. Hojlund había marcado solo un gol por sus esfuerzos contra Sportief.

El ex delantero de Atalanta se prestó en el verano en Napoli, en un acuerdo con un costo de préstamo de £ 5 millones y una obligación reportada de hacer que la mudanza sea permanente por £ 38 millones, si los gigantes italianos son elegibles para el período posterior de la Liga de Campeones.

Hojlund no fue la única estrella del lomo que brillaron en la Liga de Campeones, porque United mantuvo una temporada sin fútbol europeo. Marcus Rashford proporcionó otra asistencia para Barcelona en su derrota contra Paris Saint-Germain.

Hablando después de su mudanza a Napoli, Hojlund dijo: «Vengo con mucha experiencia internacional, jugué en la Premier League, Champions League, Europa League y en varios países. Vengo a demostrarme mucho. Quiero mostrarme en el mejor equipo de Italia, y Napoli será muy bueno».

«Siempre trabajo duro, me gusta decir que quiero morir en el campo, dar todo por el equipo, marcar goles, hacer y luchar por todo», agregó.

—

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.