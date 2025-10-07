Rasmus Hojlund revela tres razones por las que finalmente acordó la salida del Manchester United

Rasmus Hojlund llegó a Napoli este verano en un acuerdo de préstamo estacional con la obligación de comprar, pero los escupidos Van Dinamarca no siempre estuvieron en movimiento.

Man Utd Loeninge Rasmus Hojlund se establece en la vida con Napoli bien. (Imagen: Getty Images)

Rasmus Hojlund ha presentado tres razones, lo que cambió de opinión al abandonar el Manchester United.

El jugador de 22 años llegó a Napoli este verano con un préstamo de temporada, después de haber salido de gracia bajo Ruben Amorim. Sin embargo, dado que Gli Azzurri tiene una obligación de £ 38 millones de firmar permanentemente al Dinamarca Internacional, parece que su tiempo en Old Trafford está listo.

Sin embargo, la decisión de Hojlund de separarse con United este verano estaba lejos de ser simple, porque inicialmente estaba decidido a quedarse y luchar por su lugar, a pesar del club que protegió la voluntad de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko para fortalecer las opciones de ataque de Amorim.

Sobre sus planes para el futuro, durante la gira de pretemporada de United por los Estados Unidos, Hojlund dijo: «Creo que mi plan es muy claro y es para mí quedarme y luchar por mi lugar, lo que todavía es muy joven. Creo que la gente a veces lo olvida.

‘Tengo solo 22 años. Por supuesto, no todos los delanteros obtienen 100 goles a la edad de 22 años [like Kevin De Bruyne]. Pero aprendí mucho, creo que puedes ver en mi juego.

«Estoy empezando a desarrollar y mejorar aún más en la base. Ahora es casi para mí afilarme y lo he hecho muy bien en la pretemporada hasta ahora.

«Me concentro en ello para hacer eso. La competencia está bien para mí. Me afiló. Estoy más que listo. Me siento bien, así que agradezco todo lo que viene. Creo que es bueno con la competencia y solo agudiza al equipo».

A pesar de esa actitud, Hojlund finalmente aceptó un día de fecha límite que se mudó a Napoli, un movimiento que ha llevado fruto hasta ahora. Esta temporada Hojlund anotó cuatro goles en seis juegos en todas las competiciones, la misma cantidad que ha logrado en la Premier League con United durante la duración de 2024/2025.

Y hablando de lo que finalmente cambió de opinión y lo consideró el próximo capítulo de su carrera sobre el suelo italiano, Hojlund Radio Kiss dijo: «[Antonio] Conte es el mejor entrenador.

«Vine aquí porque sabía que este era un paso importante para mí.

«Napoli es un gran club y un lugar maravilloso para vivir. Es exactamente lo que necesito ahora en mi carrera».

Después de seis juegos, Champions Napoli está actualmente en la cima de la mesa de la Serie A y están programados para defender el título de la competencia que lograron el año pasado, con cinco victorias y solo una pérdida de sus esfuerzos. Y Hojlund no es el único ex jugador en Manchester que actualmente florece con el lado.

Esto se debe a que Scott McTominay disfrutó de un gran regreso con Napoli desde que hizo el movimiento del United el verano pasado, con 12 goles y seis asistencias a su nombre en el último período de competencia. En otra parte, la leyenda del Manchester City, Kevin de Bruyne también florece, con tres goles y dos asistencias en su nombre de ocho viajes en la Serie A y la Liga de Campeones combinadas.

