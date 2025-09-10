Rasmus Hojlund responde a la actualización críptica de Man United Star Ayden Heaven

Ayden Heaven llegó al Manchester United en enero y hasta ahora ha hecho ocho conciertos para el primer equipo, incluido uno en la Premier League esta temporada

Manchester United Center-back Ayden Heaven (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images)

Lennee del Manchester United Rasmus Hojlund envió su apoyo a Ayden Heaven después de que el compañero compartió un puesto críptico de la leyenda del boxeo Mike Tyson.

El cielo ha encontrado que el tiempo de juego es difícil de llegar esta temporada y solo ha realizado un cameo de tres minutos en la Premier League en Fulham. Cuando el inglés llegó en enero, puso directamente en el centro de atención del primer equipo, porque las lesiones obligaron a Ruben Amorim a interpretar al adolescente.

El ex hombre del Arsenal sigue siendo un miembro de la compañía del equipo del primer equipo, pero puede perder su lugar en el banco tan pronto como Lisandro Martínez regresa de una lesión. Con los futuros a largo plazo de Harry Maguire y Luke Shaw probablemente fuera de United, esto es quizás solo un revés temporal para el prometedor defensor.

Durante el descanso internacional en septiembre, el cielo fue llamado al equipo U20 de Inglaterra que organizó Italia en el estadio del Grupo SMH de Chesterfield. El defensor jugó durante 65 minutos en North Derbyshire antes de ser reemplazado en la derrota amistosa 2-1.

Ahora de vuelta con United en Carrington, el joven de 18 años compartió algunas imágenes de su tiempo con la configuración de Inglaterra antes de terminar el poste con una imagen de Tyson, que estaba en su vestidor con su entrenador, Cus d’Amato, quien lo vigilaba. La razón detrás de la grabación de Tyson en el correo no está clara, pero varios jugadores del United respondieron al puesto.

El Capitán Bruno Fernandes, Matthijs de Ligt, Patrick Dorgu y Leny Yoro pertenecían a los jugadores unidos a ‘me gusta’ la publicación, mientras que Hojlund simplemente respondió: «genial» en la sección de comentarios. El delantero actualmente está prestado en Napoli después de haber acordado un turno del día de la fecha límite de la transferencia de verano al club italiano.

Después de que Benjamin Sesko fue comprado a RB Leipzig, quedó claro que el tiempo de juego de Hojlund se vería seriamente afectado. Cuando los clubes italianos comenzaron a mostrar interés, el danés atendió a Napoli porque le ofrecían seguridad a largo plazo.

Hojlund se ha unido a Napoli en préstamo, pero hará que su cambio sea permanente por £ 38 millones si se cumplen ciertas condiciones esta temporada. En cuanto al cielo, tendrá esperanzas en un lugar en el equipo unido el domingo cuando viajen a Manchester City.

