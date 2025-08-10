Rasmus Hojlund rechaza la transferencia de verano como un hombre unido ‘U-Turn’ realizado

Manchester United escupe Rasmus Hojlund representa un futuro incierto en el club después de la llegada de Benjamin Sesko

Rasmus Hojlund está pasando por alto al margen, mientras que el Manchester United participa en su último valor a prueba de pretemporada del verano (Imagen: Matt McNulty/Getty Images)

Según los informes, el Manchester United escupe Rasmus Hojlund está listo para abandonar el club este verano, pero ha rechazado esta ventana de transferencia.

Deporte para hombres Esta semana, antes de que se completara la transferencia de Benjamin Sesko, el danés estaba abierto a abandonar los Rojos si quedara claro que su tiempo de juego se vería afectado negativamente. Hojlund ha insistido constantemente en que quiere quedarse con United, pero la decisión parece haberse quitado.

El sábado, Hojlund no jugó un solo minuto para los Rojos en su empate 1-1 con Fiorentina. Ruben Amorim eligió comenzar Mason Mount en un falso rol de nueve en lugar de usar el antiguo hombre de Atalanta.

Hoy, TalkSport confirmó y sugirió nuestra historia de principios de esta semana que Hojlund ‘ha cambiado’ en su posición para permanecer en Old Trafford, pase lo que pase. Agregan que Bundesliga Club RB Leipzig intentó negociar este verano sobre un acuerdo separado con United para Hojlund cuando Sesko completó su traslado a la Premier League.

Sin embargo, esto no progresó más porque Hojlund no estaba entusiasmado en un cambio al club alemán. Ahora se ha prestado la atención a AC Milan y su posible interés en la hora pico.

En general, se entiende que los gigantes de la Serie A como Hojlund y lo ven como un jugador con mucho potencial que está impresionado por su último período en Italia. Aunque United De Dane preferiría vender permanentemente, con la cifra de £ 40 millones presentada como un precio de venta, Milán se considera un movimiento de préstamos con una opción para comprar.

Se puede ver si esto es algo que United está abierto a la negociación. Sin embargo, la única certeza es que el futuro de Hojlund se decidirá de una forma u otra el 1 de septiembre.

