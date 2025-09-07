Rasmus Hojlund puede sellar el hombre permanente Unido Exit gracias a la ‘Cláusula’ Liga de Campeones ‘

Manchester United: el rasmus Hojlund se unió a Napoli en préstamo por el resto de la temporada el día de la fecha límite de transferencia

Rasmus Hojlund representó después de completar su movimiento de préstamo a Napoli (Imagen: SSC Napoli/SSC Napoli a través de Getty Images)

Se dice que Rasmus Hojlund puede completar una salida permanente del Manchester United al final de la temporada si Napoli califica para la Liga de Campeones de la próxima temporada.

El futuro del danés en Old Trafford fue interrogado justo antes de que comenzara la temporada cuando Benjamin Sesko fue firmado como el nuevo centro delantero para el club. Deporte para hombres El dinero poco antes de que se completara el acuerdo de Sesko de que Hojlund debería mirar a regañadientes sus opciones si pensaba que su lugar en el equipo estaba amenazado.

Y sí, Hojlund fue omitido del equipo antes del comienzo de la temporada de la Premier League, y su salida propuesta recogió ritmo desde allí. El AC Milan mostró un gran interés en la hora pico, pero no estaba dispuesto a registrar una opción para comprar el delantero el próximo verano, que no encaja ni unió.

El deseo de Hojlund era convertirse en miembro de un club donde tenía una mejor oportunidad de conformarse a largo plazo. Esto es cuando Napoli de Antonio Conte comenzó a liderar la carrera.

En el día límite de la transferencia, United logró llegar a un acuerdo en el que Napoli paga los costos de préstamos de £ 5.2 millones y paga otros £ 38 millones para que el acuerdo sea permanente si se alcanzan ciertas cláusulas. Según Calciomercato, ahora está claro qué cláusulas están activas esta temporada.

Hojlund ve la cláusula más tangible en Napoli si califican para la Liga de Campeones la próxima temporada. Esto es realista teniendo en cuenta que el Club Nápoles es el campeón defensor en Italia.

Las otras dos cláusulas parecen ser más vagas; Sin embargo, se relacionan con la cantidad de actuaciones que está haciendo esta temporada y la cantidad de goles que anota. Tan pronto como firme permanentemente, está claro que el danés obtendría un contrato de cinco años y se insertaría una cláusula de liberación de £ 73.78 millones en el acuerdo.

Hojlund jugó el viernes por la noche para Dinamarca en su empate sin goles contra Escocia y espera hacer su debut para Napoli cuando viajan a Fiorentina el próximo sábado.

….

