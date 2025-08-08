El centro delantero del Manchester United Rasmus Hojlund se enfrenta a un futuro incierto, mientras que Benjamin Sesko Rand para completar su movimiento

Manchester United escupe a Rasmus Hojlund (Imagen: Vincent Carchietta/Getty Images)

Manchester United está a punto de completar su cuarta firma importante del verano con Benjamin Sesko en Inglaterra para completar la transferencia.

Si el movimiento va como se esperaba, Sesko se unirá a Diego Leon, Matheus Cunha y Bryan Mbeumo al agregar los Rojos en Manchester este verano. El United se considera la llegada del esloveno como una declaración de intención, teniendo en cuenta la competencia de la Liga de Campeones en Newcastle.

Por supuesto, la próxima llegada de Sesko condujo a preguntas sobre el futuro de un hombre en particular. Deporte para hombres Este verano tiene rumores sobre Rasmus Hojlund y el club en general.

AC Milan Priority da Hojlund

Según La Gazzetta Dello Sport, el Milan Club ahora da prioridad a una mudanza para Hojlund antes de Dusan Vlahovic de la Juventus este verano. Se cree que AC desea que el acuerdo sea un préstamo con una opción para comprar el danés el próximo verano.

El stock de Hojlund se mantiene alto en Italia gracias a su encantamiento en Atalanta antes de llegar al United. Se afirma que AC podría contener una opción para comprar no menos de £ 30 millones en 2026.

Lo que dice los hombres Sport: Entendemos que hay una aceptación en el campamento de Hojlund que podría tener que irse este verano si Sesko está firmado para tomar su lugar en el equipo. Si se fue, un paso atrás a la Serie A podría ser ideal para él. Al igual que United, AC es un club histórico con una gran base de fanáticos y el danés podría ver esto como el equipo perfecto para reconstruir su carrera. Hojlund tiene que jugar con la Copa del Mundo en el horizonte y no parece que lo haga en Old Trafford esta temporada, así que ¿por qué no volver a Italia?

Target expresa el deseo de quedarse

En una entrevista con Quotidiano Sportivo, el defensor de la Fiorentina Pietro Comuzzo explicó por qué está feliz de quedarse en el club italiano a pesar del acoplamiento de transferencia a United. «La renovación del contrato fue una señal fuerte del club, una demostración de respeto», explicó.

Pietro Comuzzo en acción para Fiorentina durante la pretemporada

«Presidente [Rocco] Commisso es una gran persona y tengo un vínculo especial con él. Cuando mi madre murió, él fue uno de los primeros en consolarme.

«Esta es también la razón por la que estoy feliz de que me haya alojado aquí, en una ciudad que es un segundo hogar para mí».

Lo que dice los hombres Sport: Comuzzo es un jugador que está muy pensado en Italia y en solo 20 tiene un futuro brillante para él. Es poco probable que los enlaces a United no hayan sido particularmente fuertes, ya que un centro-back es una prioridad cuando otras partes del equipo necesitaban más las finanzas. Traer a un guardián es demostrablemente más importante que firmar una espalda en el medio, pero incluso ese acuerdo está sujeto a la partida de Altay Bayindir. Quizás United pueda ir a Comuzzo el próximo verano; será interesante ver si esto se está desarrollando.

