Rasmus Hojlund -Opelating dice mucho, mientras que el Manchester United envió un mensaje claro

Las últimas noticias y chismes del Manchester United como Rasmus Hojlund anotan su primer gol desde que dejó Old Trafford

Rasmus Hojlund en acción para Napoli (Imagen: imagen Foto -Oficina/Getty -Images)

Rasmus Hojlund expresó su alegría para convertirse en miembro de Napoli después de haber marcado su primer gol desde que dejó el Manchester United.

Hojlund dejó United en el día de la fecha límite de transferencia para unirse a Napoli para un acuerdo de préstamo hasta el final de la temporada, que también incluye la obligación de hacer que la mudanza sea permanente el próximo verano. Ciertas condiciones deben activarse para que los campeones de la Serie A estén obligados a pagar los costos de transferencia de € 44 millones (£ 38 millones) a United el próximo verano.

United ya ha recibido 6 millones de euros (£ 5.2 millones) de Napoli por los costos de préstamo para la transferencia de Hojlund. El delantero encontró el fondo de la red el sábado por la noche cuando el equipo italiano reclamó una victoria por 3-1 sobre Fiorentina.

La ex estrella de Manchester City, Kevin de Bruyne, también estuvo en la hoja de puntaje para Napoli desde el punto de penalti.

Después de marcar un gol importante para Napoli, Hojlund explicó por qué estaba feliz de llegar a la hoja de puntaje para su nuevo club después de dejar Old Trafford.

«Estoy muy contento con el objetivo», dijo Hojlund en una entrevista con Sky Sports Italia.

«Hoy ganamos una competencia importante, y estoy muy feliz de haber obtenido y es parte de este increíble equipo».

La próxima tarea de Hojlund intentará anotar en la Liga de Campeones para Napoli, con una fase de competencia contra City después de la agenda el jueves por la noche.

«Creo que solo tenemos que concentrarnos en el próximo juego y mantenerse afilados», dijo Hojlund.

«Todos van a jugar muchos minutos, porque estamos en muchos torneos con muchos juegos».

