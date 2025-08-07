Rasmus Hojlund ofrece una reacción de transferencia United de Man Inmediate después de Benjamin Sesko ‘Acuerdo’

Last Man United Transfer News, ya que Rasmus Hojlund aparentemente responde a los informes de que Benjamin Sesko ha llegado a un acuerdo sobre una medida.

Manchester United escupe Rasmus Hojlund aparentemente respondió para transferir especulaciones sobre Benjamin Sesko. (Imagen: Patrick McDermott/Getty Images)

El delantero del Manchester United Rasmus Hojlund parece tener una actualización de transferencia con respecto a la búsqueda de Benjamin Sesko. El esloveno es primordial este verano en especulación, pero parece que Old Trafford será su destino después de rechazar un traslado a Newcastle United.

Según los informes, Ruben Amorim está más lejos en su tercer gran sorteo de verano después de haber concluido en principio un acuerdo para firmar la estrella de RB Leipzig. El atletismo ha afirmado que un acuerdo por valor de € 75.6 millones (£ 65.5 millones) con € 8.5 millones (£ 7.4 millones) se ha acordado a los complementos para fortalecer la fuerza de ataque de United.

Bryan Mbeumo fue la segunda llegada en el verano después de que se completó su cambio esperado de Brentford, pero el acuerdo para llevar a Matheus Cunha al Teatro de los Sueños fue muy fluida a medida que se activó su cláusula de lanzamiento.

La reubicación de Sesko se informó a gran escala con Fabrizio Romano, quien regularmente colocó actualizaciones en sus canales de redes sociales.

Su publicación en Instagram sobre un acuerdo asumido para firmar a Sesko, atrajo más de 1.2 millones de me gusta.

Parecía que una cuenta de redes sociales con Hojlund le gustó el Post, a pesar de la llegada del atacante que era una nueva competencia para un lugar de partida.

Rasmus Hojlund parecía haber tenido un informe sobre el interés del hombre unido en Rasmus Hojlund.

Los hombres informaron el miércoles que el ex delantero de Atalanta renunció a ser forzado por el Manchester United si el jugador de 22 años completa un traslado a Old Trafford.

Se entiende que las fuentes cercanas al internacional de Dinamarca han admitido que si Hojlund no es deseable, esto podría levantar su juego, pero al final podría tener que buscar un movimiento antes de la línea de transferencia.

La falta de minutos también causaría incertidumbre sobre un lugar en el equipo de Dinamarca. Los daneses serán elegibles para la extensa Copa Mundial el próximo año y el atacante perdió su lugar en el equipo en junio después de una serie de un gol en 15 juegos para el equipo nacional.

Durante la reciente gira para la temporada en Estados Unidos, Hojlund expresó su deseo de quedarse y luchar por su lugar en el lado de Amorim.

«Creo que mi plan es muy claro y es para mí seguir luchando por mi lugar, pase lo que pase», dijo.

«Todavía soy muy joven. Creo que la gente a veces olvida eso. Solo tengo 22 años.

«Está claro que no todos los delanteros a la edad de 22 años obtienen 100 goles (como Erling Haaland).

«Pero aprendí mucho, creo que puedes ver en mi juego. Estoy empezando a desarrollar y mejorar aún más en la base.

«Ahora es casi para mí molerme y lo he hecho muy bien en la pretemporada hasta ahora. Me concentré en continuar eso.

«La competencia está bien para mí. Me afiló. Estoy más que listo. Me siento bien, así que agradezco todo lo que viene. Creo que es bueno con la competencia y solo afecta al equipo».